La profesora de la UC Esther Peña destaca el reflejo de dos sociedades en la toponimia histórica de la península - UC

SANTANDER 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La profesora de la Universidad de Cantabria Esther Peña ha resaltado que en la península ibérica hay dos sociedades distintas, la cristiana y la árabe musulmana, que tienen su reflejo en la toponimia, en el marco del Curso de Verano que dirige esta semana bajo el título 'Toponimia histórica. Investigaciones y prácticas'.

Esta formación, que se desarrolla en Santander, ha sido diseñada para abordar cuestiones teóricas de la investigación en toponimia e incluye talleres prácticos que permiten "convertir las referencias documentales escritas en bases de datos asimilables al lenguaje cartográfico e investigaciones especializadas en esta temática", según ha explicado Peña.

El curso ha surgido ante el interés del Gobierno de Cantabria y Mapas Cantabria de elaborar un ensayo sobre cómo abordar la toponimia histórica desde época romana hasta la actualidad, para lo que, según la experta, "es necesario un proyecto con un equipo interdisciplinar que incluya profesionales con una gran formación en historia, paleografía, geografía, tecnologías, bases de datos, etcétera"

El docente de la UC Francisco Saulo Rodríguez ha señalado que las investigaciones en toponimia histórica se enfrentan a dificultades significativas en el acceso a las fuentes documentales, ya que muchos documentos medievales "no están en letra de imprenta" y están redactados "en castellano antiguo que ya no se usa, o bien en latín", lo que genera que "tengo documento en latín, documento que no sé lo que dice, de forma que no puedo sacar información provechosa".

Rodríguez ha insistido en que "hace falta mucho tiempo y mucha paciencia" en este tipo de investigaciones, puesto que "son datos muy deslavazados, donde tú tienes que conectar una cosa que has visto en un documento con otra que has visto en otro", una conexión que "no siempre es sencilla".