El programa formativo PRAXIS reúne en Santander a 16 creadores de 30 países para reflexionar sobre el arte - FSC

SANTANDER 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición del programa de estudios en artes y humanidades PRAXIS ha reunido en Santander a 16 estudiantes y más de 25 profesores procedentes de 30 países, con el propósito de ofrecer un espacio de aprendizaje interdisciplinar y cubrir el vacío formativo en estas materias en la ciudad.

El proyecto formativo, impulsado por la organización artística fluent, se desarrolla del 9 de septiembre al 13 de diciembre con un total de 180 horas lectivas en distintos enclaves urbanos, según han informado en rueda de prensa la concejala de Cultura de Santander, Noemí Méndez; la directora de la Fundación Santander Creativa (FSC), Almudena Díaz, y la responsable de fluent, Daniela Ruiz Moreno.

La iniciativa cuenta con financiación a través de la convocatoria de subvenciones de la Fundación Santander Creativa (FSC), la Concejalía de Cultura de Santander y la Fundación Banco Santander, además del respaldo del Gobierno de Cantabria y la cesión de espacios por parte de la Autoridad Portuaria de Santander y la Fundación Botín.

Los 16 alumnos han sido seleccionados mediante una convocatoria abierta a la que han concurrido 79 personas, incluyendo cuatro becas de ayuda económica de las cuales dos han correspondido a participantes locales.

Méndez ha explicado que el volumen de solicitudes procedentes de más de 30 países supone "un gran indicador de que la cultura interesa mucho y que no tiene fronteras". La selección del alumnado, coordinada por un comité integrado por el equipo de fluent, docentes y antiguos alumnos, combina perfiles del ámbito local con creadores de otros puntos de España y del extranjero, quienes conviven durante tres meses y medio en apartamentos distribuidos por la capital cántabra.

El plan de estudios combina disciplinas plásticas, escénicas, literarias y sonoras con ramas sociales como ecología, urbanismo, arquitectura, antropología, filosofía e historia del arte a través de cuatro módulos que se imparten de forma paralela.

Se trata de 'Dimensión vital', que aborda los vínculos socioecológicos y la incidencia del arte en los sistemas sociales y del entorno, impartido por Yayo Herrero, Michael Marder, Shuruq Harb y Ghislaine Leung; y 'Dimensión del lenguaje y la identidad', que analiza la mediación de la escritura y la imagen en la subjetividad, a cargo de Anne Boyer, CAConrad, Salón de Belleza, Paulino Viota y Jacob Bard-Rosenberg.

Los otros dos son 'Dimensión estructural', que examina las infraestructuras coloniales y las relaciones contemporáneas, coordinado por Archivo La Fuente, Fred Moten, Stefano Harney, Danny Hayward, Pol Esteve Castelló, Tanja Widmann & Johannes Porsch y Alejandro Alonso Díaz; y 'Dimensión del cuerpo y el movimiento', que profundiza en la historia corporal y la coreografía en relación con el poder, a cargo de Andrea Rodrigo, Hypatia Vourloumis, Seán Being y The Theresa Hak Kyung Cha Reading Group.

Ruiz Moreno ha detallado que el calendario lectivo concentra las clases de miércoles a viernes en sedes como Enclave Pronillo, la Fábrica de Creación, el Centro Cívico Doctor Madrazo, Faro, el Archivo de la Autoridad Portuaria, el Faro de la Cerda y la Filmoteca de Cantabria, reservando dos jornadas semanales libres para el trabajo autónomo. Las actividades abiertas a la ciudadanía culminarán con unas jornadas de puertas abiertas programadas del 9 al 12 de diciembre.