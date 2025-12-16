El Programa Xtela consigue cuatro convenios de colaboración para impulsar proyectos de innovación abierta - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del programa Xtela de aceleración empresarial e innovación abierta, impulsado por SODERCAN (www.sodercan.es) y la Consejería de Innovación, ha conseguido cuatro acuerdos de colaboración de innovación abierta en distintos sectores.

En concreto, Siali Technologies y Real Racing Club trabajan en un sistema automatizado de evaluaciones y análisis biométrico mediante inteligencia artificial y visión artificial; Aritium y Hospital Virtual Valdecilla, en un sistema de localización y comunicación para familiares de pacientes quirúrgicos; Panssari y Centro Tecnológico CTC, en una cámara de inteligencia artificial plug & play para aplicaciones industriales; y Data Value Management y Bridgestone, en un modelo predictivo de defectos en la vulcanización de neumáticos mediante inteligencia artificial.

Todos los implicados han presentado sus proyectos este lunes en la sala multiusos del Edificio Bisalia del PCTCAN, en el marco del 'Demo Day' de la tercera edición del Programa Xtela, ha informado el Gobierno regional.

La jornada ha sido escaparate de los avances alcanzados por las startups y empresas tractoras participantes, en una iniciativa de impulso a la innovación abierta en Cantabria, en el marco de la I Agenda Digital de Cantabria y en el proyecto Tech FabLab, dentro del programa RETECH del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cofinanciado por la Unión Europea - Next Generation EU.

En total, las tres ediciones de Xtela, que cuenta con el apoyo de CEOE-CEPYME Cantabria, han alcanzado una participación de 52 empresas tractoras y 175 startups, dando lugar a 17 contratos de colaboración, entre los que se incluyen los cuatro de la presente edición.

LA JORNADA

El director general de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial del Gobierno de Cantabria, Javier Puente, y el director general de CEOE-CEPYME Cantabria, Francisco Aguilera, han inaugurado la jornada al destacar la "importancia estratégica" Xtela para reforzar la competitividad empresarial y fomentar la colaboración entre corporaciones cántabras y startups.

Después, el representante de SODERCAN, Roberto Rico, ha presentado los resultados del proyecto Tech FabLab y ha puesto en valor el impacto la iniciativa de impulso del emprendimiento digital y desarrollo de soluciones innovadoras aplicadas al tejido empresarial regional.

Por su parte, el CEO de Fiberpass y ex director de Operaciones de Telefónica, Pablo Ledesma, ha ejercido como Keynote Speaker y ha compartido su experiencia de liderazgo de procesos de transformación en una gran corporación. Además, ha recalcado la importancia de la innovación, la adopción de tecnologías emergentes y la colaboración con startups como "palancas clave para afrontar retos complejos, ganar agilidad y generar valor en entornos altamente competitivos".

Además, el Demo Day ha mostrado que la cooperación entre corporaciones y startups es una vía eficaz para reducir riesgos, acelerar la adopción tecnológica y mejorar la competitividad empresarial.

La jornada ha concluido con un café networking, para favorecer el intercambio de experiencias y la generación de nuevas oportunidades de colaboración entre los distintos agentes del ecosistema de innovación.