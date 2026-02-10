Prohibida temporalmente la extracción de bivalvos en la ría de Mogro, a excepción de la ostra

Archivo - Almejas - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Pesca prohíbe temporalmente desde este martes la extracción de todas las especies de moluscos bivalvos en la ría de Mogro, a excepción de la ostra, por no cumplirse las condiciones higiénico-sanitarias.

Así se recoge en una resolución del departamento que dirige María Jesús Susinos (PP) publicada este martes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), consultado por Europa Press.

La decisión se ha adoptado tras un informe del Servicio de Actividades Pesqueras de la Dirección General de Pesca y Alimentación en el que se propone el cierre temporal de esta zona de producción de moluscos para todas las especies excepto la ostra.

El cierre se mantendrá en vigor "hasta que la situación actual revierta y los informes técnicos pertinentes así lo establezcan", explica la resolución de la Consejería.

Contra la resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la Consejería en el plazo de un mes contado desde este miércoles 11 o también, antes de dos meses, uno contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.