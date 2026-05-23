Promising/Youngster presentará el día 30 en Santander un directo inédito dentro del ciclo de electrónica visual 'Link'

Promising/Youngster - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Fábrica de Creación de Santander acogerá el próximo 30 de mayo, desde las 21.00 horas, la sexta entrega de 'Link', el ciclo de Electrónica Visual impulsado por la Asociación Cántabra de Música Emergente NIDO, donde el artista Promising/Youngster presentará un directo inédito.

Detrás de este alias se encuentra Diego Cadierno, uno de los artistas más emergentes de la escena electrónica nacional, que transita entre géneros como el IDM, el downtempo, los breaks o el ambient, combinando instrumentación analógica y digital, según ha detallado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Para esta cita, presentará un directo inédito, concebido específicamente para el espacio de Tabacalera, una pieza en la que sonido e imagen dialogarán en tiempo real para ofrecer al público una experiencia inmersiva que invite tanto a la escucha atenta como a la exploración sensorial del cuerpo e incluso al baile, ha explicado el Consistorio.

Como antesala, habrá un encuentro con el artista a las 19.30 horas, donde compartirá sus procesos creativos, referentes y herramientas de trabajo, en una aproximación cercana a la arquitectura interna de su proyecto.

La jornada continuará con la apertura de puertas a las 20.30 horas y el inicio del espectáculo a las 21.00 horas.

Por su parte, la concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha afirmado que 'Link' está demostrando que en Santander hay un público cada vez más interesado en la experimentación y en nuevas formas de expresión artística.

"Este ciclo no solo acerca la creación contemporánea a la ciudadanía, sino que además impulsa a nuestros artistas locales y consolida a la ciudad como un referente en cultura digital y música electrónica", ha destacado.

Las personas que deseen ampliar información y adquirir sus entradas pueden hacerlo a través de la web de la Fábrica de Creación https://fabricadecreacion.com