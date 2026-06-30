Promotores del CIACC 2026 llaman a convertir "el reto" de la lucha contra el cambio climático en una "oportunidad"

Foto de familia de la presentación del V Congreso Internacional de Acción Climática (CIACC) que se celebra el 1 y 2 de julio en Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Unos 40 expertos darán las claves para lograrlo en la quinta edición de este congreso que se celebra el 1 y 2 de julio en Santander SANTANDER 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Organizadores y patrocinadores del V Congreso Internacional de Acción Climática (CIACC), que se celebrará este miércoles y jueves, 1 y 2 de julio, en la Universidad Europea del Atlántico, han defendido que la lucha contra el cambio climático es un "reto" que supone "un riesgo para nuestra sociedad y para nuestra economía", pero también "una oportunidad de innovación, liderazgo y de negocio" para las empresas.

Esta es la idea que se pretende trasladar a las más de 160 empresas inscritas que participarán en este cita, organizada por la Fundación Empresa y Clima, la Fundación Universitaria Iberoamericana y la Universidad Europea del Atlántico, en la que unos 40 expertos "de primer nivel internacional", y de nueve nacionalidades diferentes, intentarán aportar las claves para convertir el "reto" de la lucha contra el cambio climático en una "oportunidad".

En seis sesiones, y a través de ponencias y mesas redondas que se celebrarán a lo largo de los dos días, se abordarán los riesgos financieros y físicos del cambio climático en las empresas; los cambios regulatorios; los "impactos positivos" de la inteligencia artificial en la sostenibilidad; la descarbonización y la seguridad energética; la disponibilidad de los materiales estratégicos, y los "proyectos fiables" en el mercado del carbono.

El congreso ha sido presentado este martes en una rueda de prensa en el Casino de Santander en la que ha participado el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti; el director general de Medio Ambiente del Ejecutivo regional, Alberto Quijano; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; la directora de la Fundación Empresa y Clima, Elvira Carles; Miquel Rovira, director de Sostenibilidad de Eurecat-Centro Tecnológico de Cataluña, uno de los patrocinadores del congreso, y el vicerrector de Investigación y Transferencia de Conocimiento de la Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO), Juan Luis Martín.

La directora de la Fundación Empresa y Clima ha explicado que el congreso se centra, "más que en explicar el día a día que ya estamos sufriendo", en abordar "lo que nos va a afectar" y los que "nos van a exigir en dos, tres o cinco años" con el objetivo de que las empresas puedan prepararse con antelación.

Ha señalado que la elaboración del programa de esta edición ha sido un "trabajo arduo" que "lleva ya un año de cocción". En este sentido, ha detallado que la elección de los temas está basada en la opinión de las más de 200 empresas que participaron en la pasada edición, escuchando de cada uno de ellos "qué les preocupa" o "qué les está afectando" en relación a este tema.

Aunque ha subrayado la importancia de todas las sesiones, ha opinado que la "más importante" es la que hablará de los proyectos fiables en el mercados de carbono en las próximas décadas.

De este modo, los participantes "podrán saber de antemano" qué hay que hacer para tener un proyecto de descarbonización fiable.

Y entre los aproximadamente 40 ponentes, ha resaltado tres: el experto en cambio climático Josep Garriga; el californiano Mark Lewis, y la irlandesa Kayleigh Crabb.

Carles también ha recordado una conversación que mantuvo con la única persona viva de las cinco que diseñaron el Foro económico de Davos, que le dijo que este congreso de Santander "puede ser el Davos de la sostenibilidad".

ARASTI: MÁS ESFUERZOS A LOS PAÍSES QUE MÁS CONTAMINAN

El consejero de Industria ha apuntado que el CIACC es un congreso "totalmente necesario" porque va a tratar temas que afectan a la competitividad de las empresas.

Además, ha señalado que el calentamiento global es un "problema global", no solo de Europa o España, y ha reivindicado que "son los que más contaminan los que más esfuerzos deberían hacer y no lo hacen".

En este sentido, ha indicado que pese a que la UE solo es responsable del 6% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero --frente a un 30% de China; un 14% de EEUU o un 8% de India-- "cargamos a nuestra industria con unos costes para luchar contra el cambio climático que no exigimos a los verdaderos responsables", lo que está "debilitando la competitividad" de las industrias y "poniéndola en riesgo" al "invitar a las empresas europeas a deslocalizarse".

Además, el consejero ha defendido una "transición posible" que no ponga en riesgo a nuestra industria y una electrificación "gradual y realista".

El consejero ha aprovechado también su intervención para reclamar al Gobierno de España que "copie los mismos mecanismos de compensación que han funcionado en países como Francia, Alemania o Italia".

También ha alertado sobre el precio de la energía eléctrica, que en España "es el triple en Francia y un 30% mayor en Alemania de manera habitual", y ha propuesto "la extensión de la vida útil de las centrales nucleares" del país, reducir la carga impositiva a éstas "a los niveles europeos" y "la minoración o eliminación de los peajes, cargos e impuestos" para lograr un precio competitivo.

LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO SIN MERMA DE COMPETITIVIDAD

Mientras, el director general de Medio Ambiente ha defendido que la lucha contra el cambio climático debe abordarse pero sin suponer una "merma" a la competitividad del tejido industrial y productivo.

Además, ha anunciado que el Gobierno regional prevé aprobar la Estrategia contra el Cambio Climático antes de que termine el año.

Por su parte, la alcaldesa ha destacado la consolidación del encuentro como una cita "de referencia mundial" y ha reafirmado el compromiso de la ciudad con un modelo de desarrollo sostenible.

Ha señalado que "no hay ninguna de las áreas municipales que quede al margen del cambio climático", lo mismo que tampoco, a su juicio, debe quedarse fuera ninguna empresa ni representantes de la sociedad.

Y el representante de UNEATLÁNTICO ha destacado que el congreso "ya se ha consolidado como una cita de referencia" para su universidad y para Santander en torno a "uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo".

"Vivimos un momento decisivo. La comunidad científica lleva décadas advirtiéndonos de los efectos del cambio climático y hoy comprobamos como muchos de esos escenarios forman ya parte de nuestra realidad cotidiana: inundaciones, sequías olas de calor, incendios forestales o la pérdida de biodiversidad afectan ya a millones de personas en todo el mundo. También en España y en Europa", ha dicho.

Según ha defendido, "ante este desafío, la respuesta no puede ser la resignación" sino que "debe apoyarse en la ciencia, en el conocimiento, la innovación y en la cooperación".

Y el representante de Eurecat ha subrayado que "la innovación, que consiste en transformar el conocimiento en soluciones, es "imprescindible" para la adaptación y la mitigación" del cambio climático.

Además, ha señalado que se trata de "un reto enorme que nunca antes ha afrontado la Humanidad pero que también puede proporcionar oportunidades empresariales de una gran relevancia".

Rovira ha incidido en que "la transformación que exige el cambio climático será solo posible si la colaboración público privada es efectiva", pero ha añadido que "se estima que será necesario que un 80% de las inversiones que deban realizarse vengan del sector privado".

Asimismo, ha señalado que "la regulación debe ser efectiva y debe posibilitar la transformación".