Protección Civil recomienda extremar la precaución en el litoral por la alerta roja - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Protección Civil de Cantabria ha solicitado a la población que extreme la precaución, a partir de las 12.00 horas de este domingo, ante la alerta roja por fenómenos costeros en todo el litoral cántabro.

Ha recomendado alejarse de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; evitar estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y respetar en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes, ha informado el Gobierno regional.

Además, por la previsión de fuertes rachas de viento, ha sugerido cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos los objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado; y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Ante cualquier incidencia ha recordado que se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención.

Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.