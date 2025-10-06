Proyecciones, charlas, música y una exposición, en la VI Semana de la Arquitectura

SANTANDER 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, COACan, celebra a partir de este lunes la sexta edición de su Semana de la Arquitectura, que ofrecerá proyecciones, charlas, música y una exposición, con el fin de acercar la arquitectura a la sociedad, fomentar el intercambio de experiencias y proyectos entre profesionales y poner en valor el patrimonio arquitectónico más cercano.

Este año se ha diseñado una programación de actividades más ambiciosa que en ediciones anteriores y se extenderá hasta el domingo 19 de octubre. Entre las novedades figura la colaboración con la Fundación Gerardo Diego, que ha permitido programar el recital 'Bello y perfecto como un andamio de arquitecto', inspirado en la arquitectura del movimiento moderno santanderino y protagonizado por la pianista Silvia Carrera junto al violinista Daniel García.

Además, se ofrecerá un ciclo de conferencias cuyos protagonistas serán arquitectos locales, como Antonio Bezanilla o Eduardo Fernández-Abascal y Floren Muruzábal, y también otros que, sin tener aquí sus estudios, sí que firman proyectos vinculados con esta tierra, caso de Héctor Mendoza y Mara Partida, autores del proyecto del MUPAC, o Victoria Acebo y Ángel Alonso, ganadores del concurso para la cubierta del patio del Parlamento de Cantabria.

Además, por primera vez, el premio Ortega-Alloza de arquitectura, que celebra su XXI edición, se ha incluido dentro de esta programación, de modo que el martes, 7 de octubre, se inaugurará en el Centro de Arquitectura Ricardo Lorenzo, en la calle Los Aguayos, una exposición con los 23 proyectos que se han presentado y el fallo del jurado se conocerá a partir del día 14. La muestra se podrá visitar hasta el sábado, día 18, que se clausurará con el concierto Beatlemanía 2025, en colaboración con Beatles Soul Club.

Colegios de Arquitectos de todo el país se suman a esta propuesta en torno al Día Mundial de la Arquitectura, este primer lunes de octubre, con el lema 'Arquitectura que cuida'.

Para el decano del COACan, Román San Emeterio, se trata de un eslogan "muy acertado, puesto que la arquitectura, los espacios construidos y los espacios libres objeto de nuestra disciplina están presentes en todas las facetas de nuestra vida y determinan, dependiendo de su configuración y calidad, nuestro potencial bienestar".

"El refuerzo del vínculo existente entre la arquitectura y la salud y el bienestar es uno de los principales valores sociales que los arquitectos y arquitectas aportan a la sociedad en la que desarrollan su amplio abanico de competencias", ha incidido.

PROGRAMACIÓN

La inauguración de las distintas actividades programadas será este lunes a las 19.00 horas en el Centro Botín con la primera de las proyecciones programadas dentro del IV festival 'ArQuiCines', que este año incorpora un miniciclo que, bajo el epígrafe 'Arquitectura del (des)Amor', pretende analizar cómo los espacios construidos afectan a las relaciones personales de sus habitantes. 'Descalzos por el Parque' abrirá el ciclo que, en esta primera sesión, se complementará con un coloquio moderado por Román San Emeterio en el que participarán Helia de San Nicolás, arquitecta creadora de la idea original del ciclo; Mercè López Grijuela, directora de proyectos audiovisuales y Olga Agüero, decana del Colegio Oficial de Periodistas de Cantabria.

'ArQuiCines' se celebra en colaboración con la Filmoteca de Cantabria Mario Camus, donde se realizarán las proyecciones, que se extenderán más allá de estas dos semanas. De momento, durante estos quince días se podrán ver las películas 'Megalópolis', de Francis Ford Coppola, el jueves y el viernes 9 y 10 de octubre, y 'Gran Hotel Budapest', de W. Ánderson, el domingo 19 de octubre.

Además, en el Centro de Arquitectura Ricardo Lorenzo se proyectarán, con entrada libre, los documentales 'Power to renovation', de la iniciativa europea ciudadana House Europe, que incluye la celebración posterior de una mesa redonda el sábado 11 de octubre a las 19.00 horas; 'Demolition drama', también de House Europe, el miércoles 15 de octubre a las 19.00 horas; 'Transformando la realidad', de A. Siza el jueves 16 de octubre a las 17.30 horas, y, por último, 'Invitación al viaje', de Eileen Gray el viernes 17 de octubre a las 17.30 horas. Además, tras la proyección del 15 de octubre se celebrará una asamblea ciudadana y una mesa redonda bajo el nombre 'Santander Saludable', en la que participarán integrantes de diferentes asociaciones y partidos políticos, así como una persona del COACan.

Este martes, día 7, se celebrará un acto simbólico en el Parlamento de Cantabria con la colocación de una placa a la entrada de la sala polivalente del edificio que, a partir de ahora, llevará el nombre de José Alday, primer arquitecto municipal de Santander y autor del proyecto del antiguo Hospital de San Rafael que hoy alberga la sede del parlamento regional. Se trata de una propuesta lanzada desde el Colegio de Arquitectos y que ha contado con el respaldo de la presidencia de la cámara y de todos los partidos con representación a través de la mesa del parlamento.

El lunes 13, a las 18.00 horas, el arquitecto Mariano Olcese presentará en el Espacio de Arquitectura Ricardo Lorenzo su libro 'Venecia desdibujada' y, de forma paralela, se inaugurará una muestra de dibujos firmados por Olcese y que se recogen bajo el mismo nombre del libro.

El ciclo de conferencias de arquitectos arrancará este miércoles a las 19.00 horas con el colegiado Antonio Bezanilla que ofrecerá la charla 'Arquitectura y cerveza'. Un día después, a esa misma hora, serán Héctor Mendoza y Mara Partida, radicados en Barcelona y autores del proyecto del MUPAC que se está construyendo en Puerto Chico, quienes pronuncien la conferencia 'Habitar contextos'.

Víctoria Acebo y Ángel Alonso, del madrileño estudio AceboxAlonso, ganador del proyecto para sustituir la cubierta del patio del Parlamento de Cantabria, estarán en el Centro de Arquitectura Ricardo Lorenzo el 13 de octubre, y un día después, los arquitectos torrelaveguenses Eduardo Fernández Abascal y Florentina Muruzábal, ganadores del Premio NAN Honorífico a la trayectoria 2024. El ciclo se clausurará el día 18 en la librería Gil con la mesa redonda en la que participarán los arquitectos Pedro Arbea, Pedro Fernández-Lastra y María Labástida que servirá también para inaugurar la exposición 'Concursos de arquitectura', que se podrá visitar en la librería de la Plaza de Pombo hasta finales de mes.

La colaboración con la Fundación Gerardo Diego se materializará en un recital programado para el sábado, 11 de octubre, a las 12.00 horas en el Centro de Arquitectura Ricardo Lorenzo.

Todas las actividades programadas en el Centro de Arquitectura Ricardo Lorenzo tienen acceso gratuito hasta completar aforo.