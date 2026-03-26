Un proyecto de 22,5 millones convertirá Parayas en un complejo con residencia y unidades de daño cerebral y recuperación

Archivo - Antiguo psiquiátrico de Parayas - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha decidido convertir el antiguo psiquiátrico de Parayas, en Maliaño (Camargo), en un "gran complejo asistencial" para dar respuesta a diferentes necesidades sociosanitarias de la comunidad, de modo que albergará una residencia de mayores, una unidad de atención al daño cerebral adquirido, una unidad para recuperación de la salud y un espacio de uso sociosanitario para personas en situación de vulnerabilidad.

Un proyecto que, según la estimación, tendrá un coste de 22,5 millones de euros y que implica rehabilitar ocho de los diez edificios del complejo actual, mientras que los dos restantes se demolerán. La previsión es que los proyectos básicos puedan terminarse a finales de 2026, y con ellos desarrollar en 2027 las obras, que se acometerán mediante la colaboración público-privada.

Así lo ha anunciado este jueves la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, que junto a la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, y al alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha visitado este complejo que desde su llegada al Gobierno apostó por destinar a sumar recursos y servicios para los cántabros, revirtiendo el convenio que el anterior Ejecutivo PRC-PSOE tenía firmado con el Ministerio de Inclusión para convertirlo en un centro de acogida de refugiados.

De este modo, la presidenta ha anunciado esta mañana el proyecto decidido por su Ejecutivo y ha asegurado que "no tiene marcha atrás". "No será un macrocentro para 300 inmigrantes impuesto por el Gobierno central, sino que será un espacio sociosanitario al servicio de las prioridades y de las verdaderas necesidades de los cántabros, de nuestra comunidad", ha sentenciado.

Tras "recuperar" este complejo propiedad del Gobierno regional, se elaboró junto a la Universidad de Cantabria un plan de necesidades asistenciales que dio como resultado un "mapa realista" de los recursos existentes y los que faltan en la comunidad. En paralelo, se encargó a Tragsatec la redacción del Plan de usos de Parayas para diagnosticar el estado actual de los diez edificios del complejo, cuyo resultado fue que ocho son susceptibles de rehabilitarse.