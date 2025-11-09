El proyecto Altamira centra este lunes el Pleno del Parlamento, para el que el PP pide el apoyo unánime de los grupos

SANTANDER, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria volverá a debatir este lunes, 10 de noviembre, sobre el proyecto Altamira a instancia del PP, que buscará la unanimidad del resto de grupos políticos sobre el mismo para instar al Gobierno de España a que construya las infraestructuras eléctricas necesarias para su suministro.

Además, la Cámara abordará cuestiones como la atención a la dependencia, la salud mental o la defensa del sector primario, entre otros asuntos.

La sesión, de mañana y tarde, comenzará a las 12.00 horas con dos mociones: una del PRC sobre el sistema de dependencia y otra del Grupo Parlamentario Vox relativa a plazos, inversiones y empleo en los proyectos industriales.

A continuación, se debatirá sobre el proyecto Altamira en la iniciativa presentada por el PP, y sobre el Fondo de Cooperación Municipal con la del PRC.

Además, PSOE y Vox presentan sendas proposiciones no de ley (PNL). La del primer grupo es relativa a "impulsar una educación afectivo-sexual basada en el buen trato y la igualdad", mientras que Vox plantea "la defensa de nuestro campo y del sector primario que garantiza nuestra soberanía alimentaria".

En la parte de control al Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista defiende una interpelación sobre la reducción del índice de pobreza y el PRC otra relativa a "criterios y políticas puestas en marcha para garantizar y promover el conocimiento y la práctica de forma trasversal por parte del alumnado de la historia, manifestaciones culturales y elementos patrimoniales de Cantabria en el sistema educativo".

Por su parte, Vox interpela al Ejecutivo por la situación en la que se encuentra el proceso de diálogo con el objetivo de alcanzar un Pacto por la Natalidad de Cantabria.

Y por último, las preguntas sobre asuntos concretos a los consejeros comenzarán con la cuestión del PSOE relacionada con "inversiones, actuaciones planeadas y en qué ámbitos en relación a la época estival". Este grupo pregunta también por aspectos relacionados con la atención a la salud mental y el pago a proveedores.

El PRC pide al Gobierno que explique detalles sobre la ampliación del servicio de hospitalización domiciliaria en el Hospital Tres Mares a los Valles de Iguña y Anievas.