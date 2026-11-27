Mejor premio en la 28ª Convocatoria Nacional de Investigación Enfermería Valdecilla. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Espacio Terapéutico Reservado: estudio híbrido de implementación y efectividad de una intervención enfermera para mejorar los resultados de salud de personas en unidades de salud mental en España', que busca mejorar la calidad percibida de los cuidados, favorecer la recuperación personal y reducir la sensación de coerción durante el ingreso en las unidades de salud mental, ha sido el ganador de la 28ª Convocatoria Nacional de Investigación Enfermería Valdecilla.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha subrayado que este concurso, desarrollado por la Dirección de Enfermería del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en colaboración con el IDIVAL, cuenta con el apoyo de la Fundación Caja Cantabria y este año ha destinado 10.000 euros a respaldar tres estudios centrados en problemas clínicos y organizativos.

Tras la evaluación externa, el jurado ha premiado, además del proyecto ganador, otros dos que plantean la regulación de la enfermería de cuidados críticos en Europa y la prevención de complicaciones graves por exceso de oxígeno en planta.

Los equipos ganadores han dado a conocer sus trabajos durante las decimocuartas Jornadas de Innovación y Desarrollo Valdecilla (JIDV), en las que la investigación enfermera ha vuelto a situarse "en la vanguardia de la transformación sanitaria desde Cantabria".

En ellas se han presentado también los ganadores de la quinta edición del concurso IDEALab Enfermería: los proyectos 'PROTEKHOLD y 'Entrenamiento inmersivo para el control de impulsos en trastorno por atracón'.

HUMANIZAR LAS UNIDADES DE AGUDOS EN SALUD MENTAL

El considerado Mejor Proyecto, dotado con 4.000 euros, pretende revertir la presión asistencial y los modelos biomédicos tradicionales que suelen limitar el tiempo que las enfermeras dedican al vínculo terapéutico en las Unidades de Hospitalización Psiquiátrica.

El equipo que ha desarrollado el proyecto está liderado por Khadija El Abidi El Ghazouani, profesora de la Facultad de Enfermería de la Universitat de Barcelona (UB), y lo forman 22 investigadores procedentes de universidades y servicios públicos de salud de ocho comunidades autónomas.

HACIA LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA EN CUIDADOS CRÍTICOS

El premio a Mejor Proyecto a Desarrollar en el Sistema Sanitario Público de Cantabria, dotado con 3.000 euros, ha distinguido el trabajo 'Modelos europeos de formación postgraduada y desarrollo profesional en Enfermería de Cuidados Críticos: análisis comparativo de estructuras formativas, regulación y reconocimiento profesional'.

Su objetivo principal es aportar una base de evidencia sólida y transferible que respalde ante el Ministerio de Sanidad la creación de la futura especialidad enfermera en cuidados intensivos, mejorando así la cualificación profesional, que ahora no tiene un reconocimiento uniforme en las plantillas de las UCI, y aumentando también la seguridad del paciente crítico.

La investigadora principal es Ester Franco Sandá, enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos del HUMV y profesora asociada de la Universidad de Cantabria (UC), con más de una década de experiencia en unidades críticas del sistema británico (NHS).

Junto a ella participan Manuel Herrero, Cecilia Cuzco y Tania Soriano Navarro.

SEMÁFOROS JUNTO A LA CAMA PARA EVITAR EL EXCESO DE OXÍGENO

El reconocimiento al Mejor Proyecto a Desarrollar en Valdecilla, también dotado con 3.000 euros, ha sido otorgado al estudio 'Proyecto SpO2-VISUAL: Eficacia de una ayuda visual junto a la cama para mejorar la adecuación de la oxigenoterapia en pacientes con riesgo de insuficiencia respiratoria hipercápnica'.

La investigación pone el foco en el riesgo clínico de la sobreoxigenación y propone, para evitarlo, colocar en la cabecera de la cama tarjetas colgantes con un código de colores intuitivo: roja (rango objetivo de saturación del 88-92 %) para los enfermos con riesgo de retención de CO2, y verde (92-96 %) para el resto de pacientes agudos.

Así se facilita a la enfermería el ajuste preciso e inmediato del tratamiento.

Liderado por Marina González Parcha, supervisora de la Unidad de Cuidados Intensivos Generales del HUMV, el proyecto cuenta con un equipo multidisciplinar de 11 profesionales del propio hospital, IDIVAL y la Escuela Universitaria de Enfermería Hospital Mompía.

IMPULSO A LA INNOVACIÓN CLÍNICA EN EL V CONCURSO ENFERMERÍA IDEALAB

En las jornadas también se han dado a conocer los detalles de los dos proyectos premiados en el V Concurso de Enfermería IDEAlab.

El primer proyecto premiado, 'PROTEKHOLD', ha sido desarrollado por profesionales de Cardiología Críticos y del Área Quirúrgica del HUMV.

Consiste en un sistema de fijación sin sutura, creado con impresión 3D, para la cánula 'Protekduo', un dispositivo de soporte circulatorio que se utiliza en las Unidades de Cuidados Intensivos y que así no se desplaza hacia adelante ni hacia atrás dentro de los vasos sanguíneos o las cavidades cardíacas.

Mientras, la segunda iniciativa premiada, 'Entrenamiento inmersivo para el control de impulsos en trastorno por atracón', utiliza la realidad virtual para aplicar la terapia cognitivo-conductual en el tratamiento de este trastorno.

Ha sido promovida desde el Servicio de Psiquiatría por Leticia Castro, Carla Cobo, Nuria Pérez, Andrés Gómez, Francisco Ruiz y Gabriel Calcedo.