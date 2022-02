El proyecto de presupuesto de Santander para 2022 asciende a 227 millones, el más alto de la historia

SANTANDER, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno de Santander PP-Cs ha presentado hoy el anteproyecto del presupuesto municipal para este año, que asciende a 226,98 millones de euros, 25 millones más que el anterior (+13%), y es el más alto de la historia municipal, pese a que mantiene las bonificaciones existentes en impuestos y tasas y las implementadas por el Covid.

Unas bonificaciones, exenciones y nuevas bajadas de impuestos que suponen un ahorro de 22,04 millones de euros para los santanderinos, a los que suma otro adicional de 4 millones por la congelación de tasas.

Así lo ha dicho la alcaldesa, Gema Igual (PP), que ha explicado que el documento, que podría aprobarse inicialmente en Pleno este mes, se ha elaborado desde la "responsabilidad" y para "cubrir las necesidades de los santanderinos", además de para ofrecer "los mejores servicios públicos" a los vecinos.

Se trata de un presupuesto social y "equilibrado" en ingresos y gastos, para "estimular la inversión, dinamizar la economía, fomentar la cohesión social y la competitividad y reforzar los servicios públicos y la sostenibilidad ambiental", que presta atención a "todos los santanderinos" y especialmente a colectivos como empresarios, desempleados, niños y mayores y vulnerables.

Es un documento "claramente inversor", con 36 millones en este aspecto, y contempla un incremento del 30,4% en obras. Además, está "volcado con lo social", pues Servicios Sociales contará, sumando los remanentes, con una cifra "récord" de 15,7 millones, un 70% más.

En cuanto a la deuda, que está en el 34,5% en "mínimos históricos", subirá más de un punto puesto que el Ayuntamiento pedirá un crédito de 22,6 millones para paliar la merma de ingresos, capitulo donde no se han recogido los 2,6 millones que corresponderían a la ciudad por el nuevo cálculo de la plusvalía.

En este sentido, respecto a los ingresos, los impuestos directos bajan un 3,26% (por la perdida de la plusvalía y la bajada del IBI); los directos aumentan un 34%; en tasas y precios públicos crecen un 4,5%, sobre todo por la recuperación de usuarios del TUS; suben un 9% las transferencias corrientes, europeas y del Gobierno de Cantabria; las patrimoniales, un 1% (concesiones); y en transferencias de capital (fondos europeos) un 417% --12,6 millones de euros--.

El documento, que se aprobará a final de semana por la Junta de Gobierno local, se entregará mañana a los grupos municipales en una Junta de Portavoces para que puedan presentar alegaciones. La intención de Alcaldía es que la aprobación inicial del Pleno se produzca este mismo mes.

ÁREAS

En el área social, todos los programas suman 10,6 millones, a los que se añaden los remanentes. La Concejalía de Servicios Sociales contará con un presupuesto de 9,5 millones más 6,48 millones de remanentes, lo que supone 15,7 millones, un 70% más.

Destacan los 3 millones del fondo de emergencia social, un millón para bonos de alimentos y 970.000 euros para adquisición de viviendas sociales. Además, este año se inaugurará la Oficina de Inclusión Social, se valorará un nuevo proyecto de un espacio de baja exigencia en el Princesa Letizia, entre otras medidas.

En Juventud, el presupuesto no varía, 268.000 euros; en Educación aumenta un 10%; en Salud alcanza los 336.500 euros, un 22% menos; y en Inmigración y Cooperación al Desarrollo alcanza los 430.064 euros, un 8% más, para recuperar el programa Vacaciones en Paz.

En el área de empleo y actividad económica, la Concejalía de Empleo tendrá un presupuesto de 8,2 millones, un 6,3% más (490.880 euros más). Sumando Santurban, el Ayuntamiento destinará más de 9,4 millones a políticas de empleo.

Turismo alcanza 2,47 millones frente a los 1,6 actuales. De los cuatro millones concedidos por Europa para desarrollar en tres años el Plan de Sostenibilidad Turística, se invertirán 900.000 euros en este ejercicio.

El área de Comercio sube un 13% y alcanza los 744.000 euros. También se incrementa por los fondos europeos, que suman 2,8 millones de los que el 40% serán aportados por el Ayuntamiento y el 60% por la UE; la partida de Mercados se mantiene en 193.000 euros; y Consumo se incrementa un 91,3% para promover la Oficina de Defensa del Consumidor y subvenciones.

Dentro de Desarrollo Sostenible, Fomento sube un 30,4%, hasta los 15,1 millones. En barrios, este año comenzarán actuaciones como la regeneración de Entrehuertas (2,7 millones) o la urbanización de la calle San Francisco y la rehabilitación de los Jardines de Piquío (un millón para cada una). En equipamientos continuarán las actuaciones en marcha, desde el Centro Cívico de Cueto hasta el proyecto del Reina Sofía; y en movilidad sostenible, la mejora de la movilidad peatonal entre Jesús de Monasterio y Juan XIII, y la instalación de itinerarios verticales en el paseo de Canalejas, entre otras.

El TUS contará con un presupuesto de 27,3 millones, un 12,5 más; mientras que, en Vivienda, la Sociedad de Vivienda y Suelo tiene prevista una inversión de 13,3 millones este año.

El presupuesto de Medio Ambiente asciende a 35,59 millones, un 9,4% superior (3 millones), con la apuesta de la adjudicación de los dos contratos más importantes de la ciudad, limpieza viaria y parques y jardines, ya en licitación y donde el presupuesto contempla seis meses de contrato del nuevo adjudicatario.

El presupuesto de Barrios, Participación Ciudadana, Servicios Generales y Servicios Técnicos sube un 26,65, con más de 24 millones, de los que diez son para atender el día a día de los barrios; y Protección Ciudadana tendrá un 6,4% de incremento, 3,9 millones.

ÁREAS DE CIUDADANOS

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos y del equipo de Gobierno, Javier Ceruti, ha dado a conocer los presupuestos de las áreas que gestiona esta formación. Así, Urbanismo pasa de casi un millón de euros a 7,3 millones para afrontar el modelo de ciudad y los concursos de ideas para la ordenación ferroviaria y la ampliación del parque de Las Llamas.

En Cultura, el presupuesto sube de 2,9 a 3,2 millones, donde el FIS recupera su partida habitual de 500.000 euros y la Fundación Santander Creativa se mantiene en 725.000 euros. Se incorpora, con 100.000 euros, un Festival Internacional de Jazz.

En Innovación, el presupuesto ronda los 5,5 millones, destacando la auditoría de gestión (229.000 euros); y en Deporte la aportación del Ayuntamiento al IMD se mantiene en 10,3 millones, mientras las inversiones crecen hasta el millón de euros y las subvenciones suben a 1,3 millones. En Transparencia y Contratación, los gastos son fundamentalmente de personal.

PLUSVALÍA

Respecto a pérdida los 2,6 millones de la plusvalía, Igual ha explicado que se ha presentado el presupuesto --en enero afirmó que aprobarlo en ese momento era renunciar a dicha cantidad-- porque ni el Gobierno central responde respecto al fondo de compensación ni se ha convocado en enero la reunión de la FEMP en la que se iba a tratar el asunto por las elecciones en Castilla y León, y es "bueno tener presupuesto".

"Si nosotros aguantábamos sin presupuestos es porque crees que por lo menos te van a convocar. Es verdad que hay elecciones, pero es más verdad que nos tienen que contestar un tema tan importante como la plusvalía. No hay Junta de Gobierno de la FEMP; ¿va a haber Comisión Nacional de Administración Local? Tampoco; ¿nos van a contestar a fondo de compensación? Tampoco. Entonces, sigo pidiendo los 2,6 millones pero ya no tengo la misma fuerza porque he presentado el presupuesto", ha explicado la regidora, que "no se fía" de que se produzcan las convocatorias "visto lo visto".