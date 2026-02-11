El proyecto del Puente del Cristo, en Voto, estará redactado en agosto

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, en Voto - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha anunciado este miércoles que el proyecto constructivo del Puente del Cristo estará redactado en agosto, durante una visita al municipio de Voto donde su departamento ha invertido 2,79 millones de euros en lo que va de legislatura a través de ocho actuaciones.

Acompañado por el alcalde, Santiago del Campo, y miembros de la Corporación, el consejero ha explicado que la redacción del proyecto constructivo del puente se va a reducir al menos en dos meses, de forma que en agosto ya se podrán realizar los trámites oportunos con la Dirección de Costas. Asimismo, ha asegurado que las obras se iniciarán esta legislatura, "como así anunciamos".

Media ha afirmado que el Puente del Cristo es "la obra más importante de la presente legislatura en Voto y el mayor compromiso que un Gobierno de Cantabria ha tenido con este ayuntamiento", mientras que el alcalde de Voto, Santiago del Campo, ha calificado de "buenísima noticia" la reducción del plazo en la redacción de una obra "esencial para el desarrollo de nuestro municipio".

El titular de Fomento ha aprovechado la visita para inaugurar en la localidad de Bádames dos actuaciones en materia de seguridad vial e infraestructura de transporte público.

Una corresponde a la mejora de seguridad vial en la carretera autonómica CA-680 con la instalación de un paso de peatones regulado con semáforo, con un presupuesto de 46.788 euros. La segunda, con una inversión de 38.596 euros, ha consistido en la construcción de una marquesina de estilo rústico en la parada de autobús que da servicio a las líneas regulares Secadura-Laredo y San Miguel de Aras-Laredo.

Durante la visita el consejero también ha anunciado que ya está adjudicada la primera fase del proyecto de renovación de tuberías de abastecimiento en alta de Laredo y la localidad de Nates (Voto) por dos millones de euros y que "arrancará en las próximas semanas".

Según ha explicado, estas obras, integradas dentro del Plan Hidráulico Asón, mejorarán una red de tuberías "obsoleta desde hace muchos" años y que en la actualidad da continuos problemas de roturas.

Esta actuación dará servicio también a los municipios de Colindres y Bárcena de Cicero.

Media ha hecho referencia igualmente a otras obras ya ejecutadas por su departamento, como el paseo peatonal que une Bádames con el CEIP Marquesa de Viluma, en San Pantaleón de Aras (275.000 euros); la renovación del cerramiento de la parcela donde se ubican la ludoteca municipal y el parque infantil cubierto en San Pantaleón de Aras (40.000 euros); el asfaltado de un vial municipal en Vidular (36.000 euros); y la creación del área recreativa de la finca La Malosa, en San Mamés de Aras (44.000 euros).

Asimismo, ha recordado que, dentro del Plan de Inversiones Municipales del Gobierno de Cantabria -en el que la Consejería aporta el 80% del coste y el Ayuntamiento el 20% restante-, Voto ha recibido una subvención de 275.000 euros para ejecutar la fase IV del saneamiento en San Miguel de Aras.

VOTO LIBRE DE EÓLICOS

Por otra parte, el alcalde ha agradecido al Ejecutivo cántabro que Voto quede libre de parques eólicos, tal y como se detalla en el Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT), según ha señalado Media.

"Puedo garantizar que mientras el PP esté al frente del Gobierno de Cantabria, ni en Voto, ni en Bárcena de Cicero, ni en Solórzano, ni en Hazas del Cesto, ni en Ruesga habrá un solo parque eólico. Estas zonas, a diferencia de los desarrollos eólicos que PRC y PSOE tenían previstos, están excluidas en el PROT que ha redactado este gobierno", ha concluido Roberto Media.