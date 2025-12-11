El proyecto de la residencia de mayores de Alfoz de Lloredo se licitará a comienzos de 2026

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el alcalde de Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones, - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el alcalde de Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones, han mantenido este jueves un encuentro en la sede del Gobierno para avanzar en la planificación de la futura residencia de mayores que el Ayuntamiento va a construir en el barrio de Viallán de la localidad de Oreña, un proyecto que se licitará a comienzos de 2026, según ha confirmado el regidor.

Según ha informado el Gobierno, Buruaga ha reiterado a Bretones el compromiso del Ejecutivo de concertar las plazas "que sean necesarias" para atender la demanda existente en esta zona de Cantabria, sobre el total de 68 que se prevé que tendrá la futura instalación.

Por su parte, el alcalde ha agradecido a la presidenta el impulso que está dando a una reivindicación que los vecinos de Alfoz de Lloredo vienen planteando desde hace más de una década y que hasta ahora no había sido atendida.

Además de la residencia, en la reunión se han abordado otros asuntos, como la gestión de plazas del nuevo centro de día que el Ayuntamiento ha levantado en Novales, con capacidad para doce usuarios, así como la posibilidad de colaborar en el centro cívico proyectado en La Busta y de desarrollar promociones de viviendas protegidas.

Por otro lado, Bretones ha solicitado a la presidenta su apoyo para agilizar una serie de actuaciones relacionadas con la mejora del entorno de la iglesia de Cigüenza, la puesta en valor de las minas y las cuevas del municipio, y la señalización de varios caminos rurales.

Finalmente, han repasado otros proyectos en marcha como la instalación de césped artificial en el campo de fútbol municipal, que el Gobierno regional está a punto de licitar con un presupuesto cercano al millón de euros, y algunos ya finalizados como el mirador y el parque cubierto de Cóbreces o la nueva plaza de Oreña, entre otros.

Tanto Buruaga como Bretones han destacado que la colaboración iniciada en esta legislatura entre el Gobierno y el Ayuntamiento va a suponer "un gran salto de calidad para el municipio".