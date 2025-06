SANTANDER 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha avanzado que el Gobierno regional ya ha recibido el proyecto de la empresa pública TRAGSA para el desmantelamiento y demolición de la Residencia Cantabria, por un importe de 16,5 millones de euros.

El derribo del emblemático edificio sanitario de Cantabria es el primer paso para el impulso del Parque de Innovación en Salud, que la presidente ha calificado como "el proyecto más trascendente en el ámbito de la economía del conocimiento y la industria de la salud" y en el que el Ejecutivo "avanza con decisión" y, pese a un ligero retraso por un recurso, ha asegurado que se mantienen los plazos de seis meses para su redacción y 18 para su ejecución.

Una vez recibido el proyecto de demolición de la Residencia, Buruaga ha detallado que se ha iniciado traslado del Servicio Cántabro de Salud a las nuevas ubicaciones y comenzar las actuaciones previas.

Así, ha indicado que, primero, se llevará a cabo la adecuación de la parcela y retirada de los elementos fijos de los edificios, después el amianto y sus derivados y, por último, la demolición.

"Las primeras fases de este proceso de 18 meses no van a ser prácticamente visibles en el edificio, pero que no se aprecie no significa que no se esté trabajando en ello", ha dicho la presidenta, que ha reivindicado que, "después de más de una década sin rumbo, sin proyecto y sin alternativa, estamos asistiendo a un momento y a un hito histórico".

Buruaga lo ha indicado así este jueves durante su intervención inicial en el Debate de Orientación Política 2025, que se celebra este jueves y viernes en el Parlamento regional.