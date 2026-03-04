Psicólogos atienden a profesores y alumnos del CIFP La Granja tras la tragedia de El Bocal

Centro Integrado de Formación Profesional La Granja de Heras, en Medio Cudeyo - EDUCANTABRIA

SANTANDER 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varios psicólogos están atendiendo este miércoles a profesores y alumnos del Centro Integrado de Formación Profesional La Granja de Heras, en Medio Cudeyo, tras la tragedia en la zona de El Bocal de Santander, donde ayer han fallecido cinco estudiantes del centro -cuatro chicas y un chico-, otra continúa desaparecida y una más fue rescatada con vida y está grave pero estable en el Hospital Valdecilla.

Los profesionales que prestan asistencia a compañeros de las víctimas -los siete hacían una ruta la tarde del martes cuando pasaron los hechos- pertenecen a un equipo psicosocial de Cruz Roja y, además, desde el Colegio de Psicólogos de Cantabria han ofrecido también su colaboración, para ayudar a quien lo precise.

Lo han informado así a Europa Press fuentes de la Consejería de Educación, que han señalado que las clases y actividades lectivas se están desarrollando esta jornada con normalidad en La Granja, aunque marcadas eso sí por la conmoción y tristeza que ha provocado el suceso en todo el centro.

"Hoy es un día profundamente triste para toda la comunidad educativa del CIFP La Granja y de Cantabria. No hay palabras que puedan expresar el dolor que sentimos. Queremos trasladar todo nuestro cariño, apoyo y cercanía a las familias, a los compañeros y a todas las personas que están atravesando estos momentos tan duros. Estamos a vuestra disposición para acompañaros y sostenernos unidos como la gran familia que somos", ha publicado el centro en su página web.

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, visitará el CIFP a las 13.00 horas y asistirá al minuto de silencio convocado por el centro, de excelencia en formación agroalimentaria, que cuenta con cerca de medio millar de alumnos. Al término, atenderá a los periodistas.

Desde el Gobierno de Cantabria han pedido a los medios que no se desplacen hasta entonces a La Granja de Heras, para no interrumpir el normal funcionamiento del centro, y han apelado además al respeto al alumnado y profesorado en estos difíciles momentos, por los que se han decretado dos días de luto oficial, en Santander y toda Cantabria. El Ayuntamiento de la capital también convocó minuto de silencio a mediodía.