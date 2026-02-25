PSOE achaca a la "debilidad" de Buruaga el acercamiento con el PRC para aprobar el presupuesto: "Tres meses perdidos"

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones.-ARCHIVO - EUROPA PRESS

SANTANDER, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha afirmado que el acercamiento entre PP y PRC para negociar un presupuesto regional para 2026 no le ha sorprendido y ha opinado que es "una muestra más de la debilidad" de la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga (PP), quien "hoy acepta aprobar lo que no quiso aprobar en diciembre".

"Nos han hecho perder tres meses", ha manifestado este miércoles en rueda de prensa, en la que ha sostenido que tendrán que ser 'populares' y regionalistas quienes deban dar explicaciones de porqué hasta diciembre "no se pudo llegar a un acuerdo" con las mismas propuestas que puso sobre la mesa el PRC y "ahora sí", tras la reunión que mantuvieron ayer la jefa del Ejecutivo cántabro y la candidata a la Presidencia por el PRC, Paula Fernández.

"Esto no es en serio", ha calificado Quiñones, para ironizar que la presidenta, "la que quería aprobar los presupuestos", no se haya sentado desde septiembre a diciembre "con uno de sus principales apoyos", el PRC, que aprobó los dos anteriores presupuestos, a quien "le cerraron la puerta en la cara" y, con las mismas peticiones, "esa puerta se ha vuelto a abrir". "¿A quién quiere tomar el pelo el Partido Popular", se ha preguntado.

Asimismo, ha enfatizado que "en octubre nos decían (los 'populares') que sin presupuesto se paralizaba todo, cuando los prorrogaron decían que no pasaba nada, y ahora, otra cosa diferente... Lo contrario todo el tiempo, desvelando las mentiras del PP que ni gobierna ni gestiona", ha apostillado.

Además, ha reprochado a la jefa del Ejecutivo y presidenta del PP cántabro que, "una vez más", "elija" los intereses de su partido a los de Cantabria, porque "lo único que le interesa es el poder interno y nunca gobernar ni transformar Cantabria. Lo único que busca es que a algunos alcaldes no le muevan del sillón", ha sostenido.

Y es que ha dicho que a Buruaga, a la que ha acusado de ser una presidenta que lleva más de dos años "escondida y sin gestionar", "no le dan las cuentas" en las encuestas y que "necesita un aire nuevo para separarse de la ultraderecha de Vox, que le está comiendo la tostada".

Por último, ha insistido en que desde el PSOE reivindican que el proyecto de presupuestos del PP --que fue devuelto al Ejecutivo con los votos de PRC, PSOE y Vox en el Parlamento-- "no es lo que necesita Cantabria" y ha afirmado que "nunca" estarán de acuerdo con un presupuesto que, entre otras, "recorte la sanidad pública y destine recursos a la privada", o que también lo haga en la educación pública y "dé la espalda a nuestros docentes".

"El proyecto de Buruaga y del PP es un mal presupuesto para Cantabria y serán otros quienes tengan que dar cuenta de porqué aprueban estas cuentas", ha concluido Quiñones, quien ha insistido en que el PSOE es "la única alternativa" al PP en la comunidad.

SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DE SOLVAY

Por otro lado, Quiñones ha trasladado la solidaridad y apoyo del partido a los 77 trabajadores de Solvay ante el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado por la empresa para la planta de Barreda, en Torrelavega.

Ha recordado que se trata de una empresa que ha recibido "importantes" ayudas estatales para garantizar su futuro en la comarca del Besaya, como los 30 millones de euros a través del PERTE de Descarbonización.

Frente ello, la portavoz socialista ha cuestionado el trabajo del Gobierno regional del PP para ayudar a consolidar el tejido industrial en la comunidad y ha lamentado que "no hace nada". "El PP en Cantabria es sinónimo de parálisis y de inacción en materia económica e industrial", ha apostillado.