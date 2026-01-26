El PSOE aguarda "expectante" en Reinosa tras romperse el pacto PP-PRC y recuerda que ganó las elecciones

Archivo - Los secretarios generales del PSOE en Cantabria y en Reinosa, Pedro Casares y Sergio Balbontín - PSOE - Archivo

SANTANDER 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria y delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha dicho que su partido espera "con expectación" lo que suceda en Reinosa en los próximos días tras romperse el pacto de gobierno entre 'populares' y regionalistas.

Preguntado este lunes por la posibilidad de tomar medidas como una moción de censura después de que el viernes se anunciara la ruptura de la coalición -lo que lleva al PP a gobernar en minoría-, Casares se ha limitado a señalar que "vamos a estar expectantes estos días", ya que "ni siquiera han firmado todavía el decreto de expulsión del equipo de Gobierno de los concejales del PRC".

También ha indicado que la actuación en el municipio corresponde a los socialistas de Reinosa, que además fueron los más votados en el municipio en las últimas elecciones. En este punto, ha reprochado que "el PP siempre dice que tiene que gobernar la lista más votada", pero en este caso "el Partido Socialista ganó las elecciones en Reinosa y un pacto del Partido Popular impidió que Sergio Balbontín, el ganador de aquellas elecciones, fuese el alcalde".

Casares ha cargado contra un PP que, en su opinión, "está siendo sinónimo en Cantabria de mucha inestabilidad institucional". "Lo estamos viendo en esta legislatura", en la que "están rompiendo pactos de gobierno" con mociones de censura a veces "sin ningún objetivo" y, en este caso, "generando inestabilidad en un ayuntamiento tan importante como el de Reinosa".

"Esto es lo que está siendo el Partido Popular, y representa a mi juicio la peor política en momentos en los que los ciudadanos reclaman certidumbre, reclaman certezas, reclaman trabajar por la mejora de la vida de los hombres y mujeres de sus municipios", ha valorado en declaraciones a los medios en la Delegación del Gobierno, tras su reunión con el nuevo rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Ángel Pelayo.

El socialista ha lamentado que el PP responda "con inestabilidad" en el contexto actual y también los "reproches mutuos de unos y de otros" que "estamos viendo estos días".