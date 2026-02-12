El PSOE de Cantabria celebra este domingo su comida anual con la presencia de la ministra Elma Saiz

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, y la ministra portavoz y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz - PSOE DE CANTABRIA

SANTANDER, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria celebrará este domingo, 15 de febrero, en el Hotel Chiqui de Santander su comida anual, en la que, además del líder autonómico del partido, Pedro Casares, participará la ministra portavoz y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Este encuentro, que arrancará a las 13.30 horas, es "el pistoletazo de salida para un año determinante para decidir el presente y el futuro de Cantabria", según ha subrayado en un comunicado el secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares.

El también delegado del Gobierno en Cantabria cree que "la mejor forma de hacerlo" es poder contar en la comida con la presencia de la nueva ministra portavoz y "la mujer que pone voz a políticas tan importantes para acabar con la desigualdad como la revalorización de las pensiones o el Ingreso Mínimo vital es la mejor forma de hacerlo".

"Comenzamos el año con la ilusión, la fuerza y el trabajo necesario para que el proyecto del PSOE sea el proyecto de la mayoría social de Cantabria a base de propuestas e ideas que den respuesta a los principales problemas y necesidades de la ciudadanía", ha afirmado.

Los socialistas cántabros recuperan así la tradicional comida de inicio de año, en la que, además de Saiz y Casares, participarán también el secretario general del PSOE de Santander, Daniel Fernández, y el líder de Juventudes Socialistas de Cantabria, Fran Cano.

Tras el acto público y la comida se rendirá homenaje a la militancia en un encuentro que los socialistas quieren que sea también "la mejor reivindicación de quienes cada día en cada rincón de Cantabria ponen voz y alma a las políticas progresistas que impulsamos".