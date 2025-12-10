El PSOE cántabro condena la violencia contra las mujeres "la ejerza quien la ejerza, esté dentro del partido o no"

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones - PSOE

SANTANDER, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha defendido que la formación quiere que se actúe "con contundencia" contra cualquier tipo de violencia contra las mujeres "la ejerza quien la ejerza, esté dentro de nuestro partido o no".

Con este mensaje ha dado comienzo a una rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles para valorar la actualidad política, en medio de la polémica por los casos de machismo y acoso sexual en el PSOE, aunque sin hacer mención expresa de ninguno de ellos. "Estamos en contra de cualquier tipo de violencia contra las mujeres sea del tipo que sea: física, psicológica, verbal, acoso...", ha sentenciado.

Quiñones ha ofrecido esta comparecencia para criticar por un lado la situación "límite" de los parques de bomberos tras los cierres "semana tras semana" porque no cuentan con los cuatro efectivos mínimos de guardia; y por otro la actitud del PP este martes en el Congreso de los Diputados, donde junto a PRC y PSOE defendió una proposición de ley conjunta para acabar con la "discriminación" salarial y laboral de enfermeras y fisioterapeutas, pero pese a haberla consensuado previamente en Cantabria, después de enumerar "una retahíla de cosas que iban a hacer se abstuvieron en la votación en vez de votar a favor".

Así, ha dicho que el "PP de las mentiras" quedó "al descubierto" cuando los 'populares' cántabros, junto al resto de su grupo, "dieron la espalda" a estos colectivos profesionales. "Se quitaron la careta", ha dicho la socialista, que ha advertido que ese es "el poder para convencer en Madrid" de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, a quien ha acusado de creer que "la sanidad es un negocio y usar a los profesionales sanitarios de rehenes".

"Dan la espalda a enfermeras y fisioterapeutas a las que habían garantizado su defensa", ha insistido la portavoz del PSOE, al tiempo que "siguen sin explicar por qué los 256 millones que van a destinar a hinchar las arcas del hospital privado de Santa Clotilde no se destinan a fortalecer a la sanidad pública".

LOS SEGUROS PRIVADOS CASI SE DUPLICAN

Para la socialista, "con decisiones como ésta, el PP está desmantelando y recortando la sanidad pública". Algo que, ha recalcado, también se evidencia en el Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España, en el que se indica que en Cantabria "la colaboración con entidades privadas ha pasado de ser un recurso excepcional para convertirse en una práctica estructural", ha referido.

Según Quiñones, el estudio señala que, en 2024, el 32,6% de la población española disponía de un seguro médico privado frente al 17,2% en 2018. Un incremento de casi el doble y que ha sido "especialmente significativo en comunidades como Cantabria, donde los seguros privados han crecido un 247,8%, siendo la tercera comunidad donde más han subido por delante de Extremadura y Ceuta".

La portavoz ha advertido que esto es "un mal síntoma y una mala señal", "resultado de dos años de recortes y desmantelamiento de lo público".

BOMBEROS

Por otro lado, Quiñones ha expresado la preocupación del PSOE por la situación "insostenible" de los parques de bomberos autonómicos, donde ha denunciado que la falta de efectivos impide prestar el servicio como se debería.

El Gobierno del PP "no puede mirar para otro lado ni buscar absurdas justificaciones", ha recalcado tras señalar que se cerró durane dos días del parque de Villacarriedo y, para poder reabrirlo, se ha tenido que cerrar el de Los Corrales de Buelna.

"Lo que están haciendo es parchear para intentar no cerrar parques de bomberos, lo que evidencia que se ha llegado a una situación límite", ha apostillado.

Así, el PSOE ha trasladado su apoyo al comité de empresa de los bomberos del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) en su decisión de no realizar más horas extraordinarias hasta que no se resuelva la situación y ha exigido al Gobierno de Buruaga que "tome medidas de forma urgente para garantizar la prestación del servicio de bomberos en todos los rincones de Cantabria y avanzar en la negociación de un nuevo marco laboral para estos profesionales".

PRESUPUESTOS DE CANTABRIA

Finalmente, preguntada por el escenario de prórroga de los Presupuestos Generales de Cantabria de 2025 tras no haber surgido avances desde que salió adelante la enmienda a la totalidad, Quiñones ha señalado que la presidenta "ha tirado la toalla desde el minuto uno", ya cuando presentó las cuentas "sin ningún tipo de acuerdo, consenso y diálogo".

"Sabe perfectamente que gobierna en minoría y que los acuerdos se buscan antes de presentar un documento tan importante", ha sentenciado la socialista, para quien esta actitud "demuestra que Cantabria le preocupa poco o nada".