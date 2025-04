PSOE y CEOE-CEPYME Cantabria coinciden en la necesidad de impulsar suelo industrial y colaboración público-privada

Los empresarios reclamarán compensaciones por el parón productivo provocado por el apagón si tienen la posibilidad

El PSOE de Cantabria y CEOE-CEPYME han mantenido su primera reunión tras la elección de la nueva Comisión Ejecutiva Autonómica del partido y han coincidido en algunas de las necesidades para la comunidad, como el impulso de suelo industrial y de la colaboración público-privada.

Además, han abordado retos en materia de fiscalidad y agilización administrativa o la necesidad de dar facilidades a las empresas, así como los efectos del apagón eléctrico que afectó el lunes a todo el país, según han indicado en declaraciones a los medios tras el encuentro el presidente de CEOE-CEPYME Cantabria, Enrique Conde, y el secretario general de los socialistas cántabros, Pedro Casares.

Respecto al apagón, los empresarios aún tienen que analizar las consecuencias que ha supuesto parar la producción. "Todavía no hay números pero las empresas han estado paradas un día y eso es la pérdida económica que han podido tener", ha dicho el presidente de la patronal, a lo que ha sumado que en el sector industrial retomar algunos procesos implica varios días o hay piezas que se deberán desechar, al igual que ocurre, por ejemplo, en la hostelería con los productos perecederos.

Por ello, y aunque es un tema "reciente" que no se ha abordado aún, no descartan reclamar compensaciones si tienen posibilidad, porque al final, quien "paga el pato" es la empresa. "No sé si habrá que pedir responsabilidades o no, pero creo que hay una empresa que es la que lo ha provocado, que es una empresa en este caso del Estado. A ver cómo evoluciona y cómo podemos hacer algo por ello", ha alcanzado Conde.

En esta reunión con el PSOE, Conde ha trasladado "al mundo político la realidad de lo que sucede en el tejido productivo de Cantabria".

ARANCELES

Al respecto, el secretario general de los socialistas ha reivindicado medidas del Gobierno de Cantabria para defender los intereses del tejido empresarial y el empleo "ante las posibles consecuencias del incremento arancelario" en Estados Unidos.

Para Casares, "aunque Cantabria sea una de las comunidades autónomas con menor impacto por el nivel de exportación", es necesario trabajar en el ámbito de la prevención y que el Gobierno de Cantabria desarrolle medidas complementarias al Plan de Respuesta impulsado por el Gobierno de España.

"Creo que es muy importante que las administraciones públicas estemos preparadas para lo que pueda venir, como las posibles consecuencias del impacto arancelario que Estados Unidos pueda tomar", ha expresado tras una reunión en la que también han participado el secretario de Organización del PSOE de Cantabria, Agustín Molleda; la portavoz, Ainoa Quiñones; y el secretario de Política Autonómica y portavoz parlamentario, Mario Iglesias.

En cuanto a los retos de la región, Casares ha asegurado que el PSOE "va a trabajar de la mano de las empresas para hacer una Cantabria más competitiva", y para lograrlo ha señalado que durante la reunión han abordado dos ejes: el impulso a un mayor suelo industrial y la apuesta por la colaboración público-privada.

PRIMERO DE MAYO

Otra de las apuestas que ha defendido es el diálogo social. "A veces no nos pondremos de acuerdo con los empresarios o con los trabajadores, pero es muy importante mantener abierto el diálogo social para avanzar en un mayor desarrollo para Cantabria", ha asegurado.

En este sentido, ha señalado que este jueves, 1 de mayo, "los trabajadores saldremos masivamente a las calles" para reivindicar todos los avances y conquistas alcanzados estos años gracias al diálogo social", en referencia a medidas como la subida del salario mínimo interprofesional o la revalorización de las pensiones por ley conforme al IPC.

Finalmente, Casares ha aprovechado estas primeras declaraciones públicas tras el apagón eléctrico para agradecer a los cántabros su "comportamiento ejemplar".