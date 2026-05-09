El PSOE de Comillas exige al Gobierno cántabro que declare el municipio como zona tensionada

Julián Rozas y Pedro Casares - PSOE

COMILLAS 9 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Comillas, Julián Rozas, ha exigido al Gobierno de Cantabria (PP) que declare el municipio como zona tensionada, como ya hizo el Ayuntamiento en noviembre de 2024.

Así lo ha vuelto a pedir durante una visita del secretario general de los socialistas cántabros, Pedro Casares, al municipio, con quien ha compartido la inquietud "por la situación de la vivienda en Comillas", que ha calificado de "insostenible e inaccesible" para muchos jóvenes o familias.

Para el también primer teniente de Alcalde "es incompresible" que el Ejecutivo cántabro "esté dando la espalda a nuestra solicitud para que se evalúe el mercado de la vivienda en el municipio y se proceda a la declaración oficial como zona tensionada, cuya competencia es autonómica", ha incidido.

"Hoy por hoy en Comillas es imposible emanciparse y encontrar una vivienda en la que vivir", ha recalcado Rozas, que ha defendido que la declaración como zona tensionada permitiría establecer topes de renta y que las nuevas contrataciones no pudieran superar el alquiler del contrato anterior, salvo reformas acreditadas, o aplicar incentivos fiscales a los propietarios en la reducción del IRPF de hasta un 90%.

En este sentido, el dirigente socialista ha lamentado que Comillas "lleva esperando desde noviembre de 2024, más de un año y medio después de la solicitud, a que el Gobierno de Cantabria dé una respuesta".

Por su parte, Casares ha pedido al Partido Popular "dejar de mirar para otro lado para convertir a Cantabria en pasto de la especulación y la segunda residencia cuando los cántabros no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda propia o en alquiler".

"Declarar Comillas, Castro Urdiales o cualquier municipio de Cantabria que lo solicite y se acredite esa necesidad por la situación del mercado de la vivienda es la mejor forma de proteger los derechos de los cántabros y de garantizar que puedan acceder a una vivienda digna para vivir", ha señalado.

Además, el líder de los socialistas cántabros ha destacado que declarar zona tensionada un municipio "es beneficioso para propietarios, con grandes deducciones en el IRPF, pero sobre todo para los inquilinos, a los que se garantiza estabilidad de precios, protección frente a subidas abusivas y prioridad en programas de ayudas al alquiler".

Por último, ha pedido al Gobierno de María José Sáenz de Buruaga que deje "de dar la espalda a los cántabros mientras abre la puerta a los mismos especuladores del suelo de siempre".

Para Casares, la Ley de Vivienda es "una buena ley para que la vivienda deje de ser un negocio y sea un derecho, y en ello incide esa declaración de zonas tensionadas para municipios como Comillas".

"El Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE tenemos un objetivo prioritario: garantizar el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible a quienes encuentran mayores dificultades en el mercado, poniendo el foco en jóvenes, familias con hijos y colectivos vulnerables", ha concluido.