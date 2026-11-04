PSOE compara argumentos de Asaja con los que "justifican la violencia contra las mujeres porque iban con minifalda"

Archivo - La portavoz del PSOE, Ainoa Quiñones - PSOE - Archivo

SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha lamentado las "desafortunadas" declaraciones de Asaja Cantabria sobre la presunta agresión al delegado del Gobierno, el socialista Pedro Casares, por parte del edil del PP, David Setién, en una feria de Arredondo, porque "no hay ni pero ni voto ni nada que justifique la violencia".

Así lo ha expresado en un comunicado la portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, que ha manifestado que los argumentos que ofrece la organización "para justificar estos hechos tan graves por parte del agresor y concejal del Partido Popular son similares a los que se usan para justificar la violencia contra las mujeres porque iban con minifalda o les gustaba salir mucho por la noche. Dan vergüenza".

La socialista se ha referido así al comunicado remitido por Asaja, en el que la asociación agraria condena "cualquier tipo de violencia dirigida hacia cualquier persona, sea o no una autoridad", pero apunta que "muchos ganaderos pueden considerar una provocación" que el delegado del Gobierno y presidente del PSOE de Cantabria vaya a ferias ganaderas cuando apoyó que el lobo saliera del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

A juicio de la portavoz de los socialistas cántabros, "no puede haber equidistancias entre agresor y agredido, entre quien grita, insulta y golpea y quien es víctima de todo ello". En su opinión, el comunicado de Asaja "parece que está hecho para defender la presunción de inocencia de quien ha agredido al delegado del Gobierno pero que, por decoro, debe condenar la violencia".

"Ni todos los problemas del sector primario tienen que ver únicamente con el lobo ni el voto de Pedro Casares sobre el lobo en el LESPRE o no justifica ningún tipo de violencia ni física ni verbal", ha expresado.

Quiñones "solo" espera "que la coincidencia de argumentos del Partido Popular con Asaja nada tenga que ver con que el secretario general de la organización sea alcalde Pedaneo de Villar de Soba y haya sido candidato a la Alcaldía de Soba por el Partido Popular porque entonces estamos hablando de otra cosa".

"Las ferias de ganado son una tradición en Cantabria; apoyar al sector primario se le apoya de muchas formas, no solo con la propaganda del Partido Popular, y el delegado del Gobierno en Cantabria tiene el mismo derecho que cualquier otro ciudadano a defender al sector primario y a la ganadería", ha concluido.