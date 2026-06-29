El PSOE convoca el 19 de julio las primarias para la elección de candidatos de Cantabria, Santander y Torrelavega - PSOE

SANTANDER 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE ha aprobado este lunes la propuesta para convocar el 19 de julio las primarias para la elección de candidatos a la Presidencia del Gobierno de Cantabria y los Ayuntamientos de Santander y Torrelavega.

Esta propuesta para la elección de candidatos para las elecciones autonómicas y municipales para los dos municipios de Cantabria con más de 50.000 habitantes ha salido adelante por unanimidad de la Comisión Ejecutiva Autonómica, tras la aprobación por parte del Comité Federal el pasado sábado, 27 de junio, del calendario, ha informado el PSOE.

Dicha propuesta de la Dirección del partido cántabro se eleva ahora a la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y a la Comisión de Ética.

Las federaciones del PSOE que quieran participar en el proceso de primarias en julio tienen de plazo entre hoy, 29 de junio, y mañana, 1 de julio, para elevar su propuesta, como ha hecho este lunes el PSOE de Cantabria.

En dichos procesos podrán participar todos los militantes del PSOE de Cantabria, los afiliados directos y militantes de las Juventudes Socialistas de la comunidad, que consten en el cierre censal de 1 de junio de 2026.

La presentación de candidaturas tanto para la elección de candidato autonómico como de los candidatos locales para Santander y Torrelavega será entre el 2 y 3 de julio, la proclamación de precandidaturas, en el caso de haber más de un candidato, será el 3 de julio; y la recogida de avales para poder ser candidatos entre el 4 y el 11 de julio.

En el caso de las primarias para encabezar la lista en las elecciones autonómicas será necesario un mínimo del 12% y un máximo del 15% de los avales del total de la militancia, afiliación directa y afiliados de Juventudes Socialistas de Cantabria.

En las primarias para encabezar la lista en las elecciones municipales de Santander y Torrelavega será necesario un mínimo del 15% y un máximo del 20% de los avales.

Una vez recogidos los avales, la proclamación provisional de candidatos será el 11 de julio, la campaña de información se realizará entre el 12 y el 18 de julio, y finalmente la jornada de votación el domingo 19 de julio.

LISTOS PARA AFRONTAR LOS PROCESOS ELECTORALES

En este sentido, el secretario general del PSOE cántabro, Pedro Casares, ha afirmado que con este calendario "los socialistas cántabros queremos estar preparados cuanto antes para afrontar los procesos electorales con más garantías y con un proyecto claro de transformación de Cantabria y nuestras principales ciudades".

"Queremos que la ciudadanía de Cantabria, de Santander y de Torrelavega conozca cuanto antes cuál es la oferta electoral del PSOE y quiénes son los candidatos a liderar los cambios que la comunidad autónoma y las dos principales ciudades necesitan", ha expresado.

En este sentido, Casares ha señalado que el PSOE de Cantabria "no solo trabaja ya en sus candidatos sino también en las propuestas y proyectos con los que ser la alternativa real y el motor de cambio de esta tierra".

Finalmente, ha destacado que el PSOE "vuelve a ser ejemplo y referente de democracia interna y de participación de la militancia" porque "todos nuestros candidatos y candidatas lo serán con el respaldo del conjunto de la organización y el voto directo de la militancia".