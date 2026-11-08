El PSOE denuncia a Buruaga ante la Junta Electoral por sus actos y anuncios económicos en precampaña

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, presenta, en rueda de prensa, 'Cantabria Alquila', junto al consejero de Fomento y Vivienda, Roberto Media.-ARCHIVO - GOBIERNO

SANTANDER, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha denunciado a la presidenta autonómica y del PP regional, María José Sáenz de Buruaga, ante la Junta Electoral al considerar que los actos institucionales que ha llevado a cabo durante la precampaña y en los que ha realizado anuncios de tipo económico vulneran la ley, además con el uso de "todos los medios del Gobierno a su disposición". Incluye la convocatoria de ruedas de prensa de contenido "electoralista".

Solicita para ella una multa que podría ir de 300 a 3.000 euros al entender que ha incumplido la Ley del Régimen Electoral General (LOREG).

La denuncia de los socialistas, presentada el viernes y consultada por Europa Press, recoge que la presidenta "vulnera la prohibición del artículo 50.2 de la LOREG, por venta de logros de su gestión" y que "no ha respetado el deber de neutralidad institucional" una vez convocado formalmente un proceso electoral, lo que podría haber infringido este texto legal que "viene a prohibir durante el periodo electoral los actos de inauguración de obras, servicios públicos o proyectos".

Además, han subrayado que esto puede "incidir de manera directa en el sentido del voto de los electores en las elecciones generales del 29 de noviembre".

En este sentido, el PSOE ha apuntado a la visita institucional que Buaraga realizó con motivo del inicio de las obras del nuevo centro de salud de Polanco el 9 de octubre; la presentación del programa de vivienda 'Cantabria Alquila' en la sala de prensa de Peña Herbosa el 16 del pasado mes; el anuncio de una segunda reforma fiscal el 27 y de la rebaja de copagos de atención a la dependencia el 28.

En concreto, en relación al acto de Polanco, cuyo nuevo centro de salud cuenta con financiación del Gobierno regional, los socialistas han incidido en que la presidenta realizó "la venta de logros y de gestión" y que tuvo cobertura de diferentes medios y fue difundido oficialmente por el Ejecutivo mediante notas de prensa.

Además, han añadido que a preguntas de la prensa criticó al Gobierno de España "defendiendo que el Partido Popular es la alternativa política" en los próximos comicios.

En cuanto a 'Cantabria Alquila', que fue presentado en rueda de prensa junto al consejero de Vivienda, Roberto Media, en la sede gubernamental con un "carácter institucional y cubierto por los servicios de comunicación del Gobierno", han señalado que se trata de un programa "no operativo, solo en fase de borrador del decreto", lo que "es llamativo y plantea la duda de si era necesario un acto de esa naturaleza para ello, o se reconvirtió a un acto con contenido claramente electoralista".

También han indicado que "hizo balance de resultados de gestión el Ejecutivo autonómico y comparó su política de vivienda con la del Gobierno de España y con el anterior gobierno de Cantabria".

Y el PSOE también se ha referido a que junto al consejero de Economía, Luis Ángel Agüerso, Buruaga presentó en Peña Herbosa una segunda reforma fiscal, incluido el anuncio de una deflactación del 5% de la tarifa autónoma del IRPF, toda ella "en una fase muy inicial" que debería incorporarse a la ley de acompañamiento del presupuesto, por lo que "aún parece más claro el matiz electoralista de dicha rueda de prensa", dado que el Ejecutivo no dispone de mayoría absoluta "para aprobarla por sí solo".

Por último, acompañada de la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, la presidenta visitó la residencia de 'La Caridad' en Santander donde anunció una reducción del 20% en los copagos de residencias concertadas, centros de día y ayuda a domicilio, donde igualmente realizó una comparativa en este área con los gobiernos anteriores.

"La presidenta puede expresar libremente sus opiniones políticas como dirigente de su partido, en actos de partido y con medios de partido, pero no desde la Presidencia, con los símbolos de la Comunidad Autónoma y a través del portal oficial de la Administración regional", han señalado los socialistas en su denuncia, firmada por Agustín Molleda en calidad de secretario de Organización.