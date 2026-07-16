El PSOE denuncia las condiciones de infraestructuras, mantenimiento y climatización en hospitales y centros de salud

Archivo - El secretario de Salud de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Marcos Agudo - PSOE - Archivo

SANTANDER 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha denunciado las condiciones de las infraestructuras, mantenimiento y climatización de los hospitales y centros de salud del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Así lo ha señalado en un comunicado el secretario de Salud de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Marcos Agudo, que ha afirmado que la ola de calor que hace unas semanas sufrió la comunidad, que sigue padeciendo altas temperaturas, "evidenció déficits estructurales que deben ser abordados".

Según Agudo, el 23 y 24 de junio "supusieron una tensión climática que dejó en evidencia los sistemas de refrigeración de unidades enteras de nuestra red pública. Con el riesgo que eso tiene en los procesos infecciosos y febriles de nuestros enfermos y de nuestros mayores. Y ante la repetición del fenómeno, el consejero ha decidido que lo mejor es no hacer nada", ha reprochado a César Pascual (PP).

Agudo ha firmado que el PSOE ha recibido "numerosas quejas de profesionales sanitarios que realizan su trabajo en condiciones térmicas impropias".

"Servicios que desde la entrada del verano sólo han sumado un ventilador para los controles de enfermería. Como en las plantas del Hospital Comarcal de Laredo. Pero ningún cambio o medida en lo que refiere a las habitaciones de los pacientes, cuyos familiares o ellos mismos combaten el calor con ventiladores propios", ha enfatizado.

CENTRO DE SALUD DE MEDIO CUDEYO

Por otra parte, Agudo también se ha referido al estado de las infraestructuras de la red del Servicio Cántabro de Salud después de que este miércoles se produjera el desprendimiento de parte de la fachada del centro de salud de Medio Cudeyo. "Una evidencia más de que el plan de infraestructuras que anunció el consejero es un brindis al sol", ha sentenciado.

Para el socialista, el estado en el que se encuentran muchos edificios del SCS "es deplorable, como se vio con el desprendimiento de parte del techo del centro de salud de Reinosa que dos años después continúa cerrado. Y al consejero le da igual", ha señalado.

Y en cuanto al mantenimiento, ha afirmado que el Hospital Marqués de Valdecilla lleva "semanas concatenando fallos del sistema de tubos neumáticos", una infraestructura que agiliza el envío de pruebas analíticas y medicamentosas. "Su caída está conllevando la repetición de pruebas al perderse por el sistema de envío y la saturación de los trabajadores de TRAZA que añaden a sus tareas el envío de pruebas analíticas a los laboratorios", ha abundado.

Por último, Agudo ha insistido en que "todo esto al consejero César Pascual le da igual. Profesionales sanitarios trabajando en condiciones climáticas inaceptables, enfermos teniéndose que comprar ventiladores, 80 consultorios rurales cerrados, centros de salud que se caen a pedazos y sistemas de logística estropeados durante días".

"El bagaje político de Pascual es la destrucción sistemática y el abandono constante y organizado del Servicio Cántabro de Salud", ha concluido.