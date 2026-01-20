El PSOE denuncia que el convenio con Santa Clotilde garantiza el 99% de la finciación "sin alcanzar los objetivos"

El secretario de Salud de la Comisión Ejecutiva Autonómica, Marcos Agudo - PSOE

SANTANDER 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha denunciado este martes que el convenio singular con Santa Clotilde tendrá garantizada el 99% de la financiación comprometida con el Gobierno regional popular "sin alcanzar los objetivos marcados".

En un comunicado, el secretario de Salud de la Comisión Ejecutiva Autonómica, Marcos Agudo, ha afirmado que casi tres meses después de la "oficiosa" inclusión del centro privado Santa Clotilde en la red hospitalaria del Servicio Cántabro de Salud, y tras la entrada en vigor del convenio que lo posibilita, el PP ha añadido "otra vez por la puerta de atrás" una adenda que garantiza el 99% del dinero comprometido con la entidad privada aunque ésta incumpla la consecución de los objetivos adquiridos.

Para el portavoz de políticas sanitarias de la dirección autonómica del PSOE en Cantabria, "este viernes, 16 de enero, y de manera subrepticia, el PP nos ha vuelto a colar a todos los cántabros una medida discrecional que evidencia un trato de favor injustificable con Santa Clotilde", en referencia a la adenda del convenio que se publicó el pasado viernes 16 en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Según Agudo, el consejero de Salud, César Pascual, y la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, "no creen en la libre concurrencia ni en la cortesía parlamentaria que debiera regir la acción de cualquier gobernante en democracia", y al respecto ha señalado que "ya nos colaron" a través de la ley de acompañamiento de la ley presupuestaria de 2024 el marco legal que permite la firma de convenios singulares entre el Gobierno de Cantabria y entes privados "sin concurso público y totalmente a dedo".

"Así nació el escándalo que supone hipotecar Cantabria durante 20 años y por 256 millones de euros con el hospital privado Santa Clotilde", ha enfatizado.

Y ha señalado que "ahora nos la vuelven a colar" con la publicación del convenio en el BOC del 16 de enero.

Para el responsable de Salud socialista, "no es más que la evidencia del abuso y del pelotazo que el PP quiere garantizar a este centro sanitario privado. Ahora queda demostrado que les da igual la consecución de los objetivos de reducción de listas de espera y descongestión de la demanda sanitaria, porque lo cumplan o no, Buruaga y Pascual se comprometen a pagarles el 99% de los 256 millones comprometidos".

También ha asegurado que esta publicación en el Boletín Oficial de Cantabria "es la evidencia absoluta de que el PP lo único que pretende es garantizar un buen negocio para Santa Clotilde". "Aunque las listas de espera no se reduzcan y las complicaciones derivadas de las intervenciones quirúrgicas se multipliquen, Santa Clotilde tendrá garantizada la práctica totalidad de la financiación comprometida", ha reiterado.

Para el socialista, se trata de "un auténtico escándalo que evidencia que la apuesta de este Gobierno de Cantabria nunca fue mejorar en nada la sanidad pública sino regar con dinero de todos, a dedo, sin concurso y sin necesidad de resultados que manifiesten el cumplimiento de los objetivos, a sus amigos de la sanidad privada".

"256 millones que perderemos todos los cántabros en ya veremos qué resultados, cuando podríamos estar dedicándolos a la red de hospitales netamente públicos como el Comarcal de Laredo, a la mejora de las instalaciones sanitarias del SCS o a la atracción de personal para nutrir nuestro sistema público", ha concluido.