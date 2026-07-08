El PSOE denuncia "fraude" del Gobierno de Cantabria con la vía de La Engaña

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SANTANDER 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha lamentado que el proyecto de La Engaña se haya convertido en "un ejemplo más de mala gestión" por parte del Gobierno de Cantabria, y ha denunciado que es un "fraude", porque lo que iba a ser una vía verde se ha transformado en una carretera convencional.

En un comunicado, los socialistas han criticado que se han llevado a cabo "dos modificados de obra en menos de 24 horas" y que "lo que iba a ser un proyecto sostenible y con un coste de alrededor de un millón de euros se haya convertido en una carretera que rompe el paisaje y que ya se acerca a los cinco millones".

"Más asfalto, más gasto y menos verde", ha apostillado el portavoz del PSOE en el Parlamento, Mario Iglesias, que ha tildado de "barbaridad" la deriva que ha tomado la que iba a ser "una de las actuaciones estrella" del PP en esta legislatura.

Además del "sobrecoste" que acumula la iniciativa, Iglesias ha recalcado que los fondos europeos con los que se pretendían financiar parte de los trabajos obligaban a tenerlos terminados antes del 30 de junio, por lo que teme que Cantabria "pueda tener que devolverlos".

El portavoz del PSOE ha opinado que el equipo de Gobierno ha hecho una gestión "inaceptable", después de presumir de "eficiencia y agilidad".

"La Engaña constituye uno de los espacios singulares del patrimonio natural de Cantabria y cualquier actuación debe basarse en criterios de conservación, movilidad sostenible y mínimo impacto ambiental", ha sentenciado.