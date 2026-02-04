PSOE denuncia "incumplimientos" en el convenio del Racing y exige "responsabilidad" a Igual

PSOE denuncia "incumplimientos" con el convenio del Racing y exige a Igual "responsabilidad" - PSOE

SANTANDER, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santander ha denunciado el "incumplimiento sistemático" del convenio firmado en 2022 -y que expira el próximo mes de agosto- entre el Ayuntamiento de Santander y el Real Racing Club para acometer diversas actuaciones en los Campos de Sport de El Sardinero.

Por ello, su secretario general, Daniel Fernández, ha exigido "responsabilidad" a la alcaldesa, Gema Igual (PP), para que cumpla con lo firmado y "deje de jugar con las instituciones como si fueran una plataforma de propaganda".

En un comunicado, el socialista ha señalado que el convenio "fue fruto de un acuerdo político serio, liderado por el PSOE en la legislatura anterior, que buscaba dar estabilidad y dignidad al estadio del club más importante de nuestra ciudad".

Además, ha subrayado que el Racing ha cumplido su parte, "e incluso ha asumido actuaciones que eran responsabilidad del Ayuntamiento, como la mejora de instalaciones básicas, mientras el Consistorio no ha ejecutado obras comprometidas, como la reparación de la cubierta o la mejora de los accesos".

REFORMA INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL ESTADIO

En este sentido, Fernández ha defendido que el proyecto de reforma integral y ampliación del estadio -presentado el 10 de octubre de 2025- supondría "una gran oportunidad", pero ha lamentado que la alcaldesa todavía no ha respondido a la propuesta del club.

El proyecto contempla una inversión de 68 millones de euros para reformar los Campos de Sport, ampliar el aforo en torno a 4.000 asientos y, en el exterior, crear un aparcamiento subterráneo, locales comerciales -incluso un hotel- y la plaza pública más grande de la ciudad.

"Gema Igual no solo está incumpliendo un convenio aprobado por ella misma: está despreciando una oportunidad para Santander. Y lo más grave es que el proyecto del Racing no costaría ni un euro a los vecinos. Solo hace falta voluntad política y respeto institucional", ha subrayado.

Asimismo, el PSOE de Santander ha exigido al equipo de Gobierno (PP) que actúe "con responsabilidad, cumpla los acuerdos firmados y deje de faltar al respeto al Racing y a toda su afición".

"La alcaldesa debe elegir: o está con los intereses de la ciudad o sigue atrapada en su propio abandono institucional. Desde el PSOE lo tenemos claro: un gobierno serio cumple, escucha y construye. No se esconde", ha concluido.