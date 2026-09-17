El PSOE denuncia "un pelotazo millonario" con la licitación de la carretera Requejada-Suances

Archivo - La portavoz del PSOE en Cantabria, Ainoa Quiñones - PSOE DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha denunciado "un pelotazo millonario" con la licitación de la carretera Requejada-Suances que, según ha anunciado este jueves la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga (PP), se ha remitido ya al Boletín Oficial de la Unión Europea por un importe total de 198,7 millones de euros.

Así lo ha expresado la portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, que ha señalado que el Gobierno "privatiza ya hasta las obras públicas" con la licitación del proyecto para la construcción de la citada vía, cuyas obras está previsto que comiencen a lo largo de 2027 y que entre en funcionamiento en 2030.

"Una infraestructura que, además, ha disparado y triplicado su coste desde que se anunció y compromete los presupuestos de la comunidad durante los próximos 26 años", ha denunciado.

En un comunicado, Quiñones ha criticado el modelo que utilizará el PP para construir esta carretera, un contrato de colaboración público-privada y a través de la fórmula de pago por disponibilidad.

Además, ha subrayado que la licitación anunciada este jueves confirma las advertencias que vienen realizando los socialistas desde hace meses, pues la empresa adjudicataria redactará el proyecto, ejecutará las obras y se encargará del mantenimiento de la infraestructura durante 26 años.

Así, la portavoz ha lamentado que "ya no hablamos únicamente de externalizar servicios: ahora el PP pretende convertir una infraestructura pública en un negocio privado y que los cántabros paguemos durante más de dos décadas".

Además, ha apuntado que el propio Gobierno regional estimaba inicialmente la actuación en unos 45 millones y posteriormente la cifra vinculada al modelo de pago por disponibilidad ascendió a 187,8 millones de euros. Ahora, la licitación anunciada por el Ejecutivo sitúa el importe total en 198,7 millones de euros.

Así, los socialistas consideran especialmente preocupante que el Gobierno "hipoteque capacidad presupuestaria de las próximas legislaturas" con un contrato que se prolongará durante tantos años.

Finalmente, el PSOE ha pedido al Gobierno "que explique con claridad cuánto va a terminar pagando Cantabria" por esta actuación, cuáles son las condiciones exactas del contrato y si ha estudiado alternativas de financiación antes de comprometer los recursos públicos de las próximas generaciones.