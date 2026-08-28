El PSOE denuncia que el riego en Piquío no funciona pese a los más 2 millones de euros invertidos en su reforma

El secretario general y portavoz del PSOE en Santander, Daniel Fernández. - PSOE

SANTANDER 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha denunciado que el riego en Piquío no funciona pese a los más 2 millones de euros invertidos por el Ayuntamiento de Santander en su reforma.

Ante esta situación, el PSOE ha reclamado "una solución urgente", y ha subrayado que las tuberías se encuentran atascadas y el agua no llega a las plantas, impidiendo el funcionamiento del sistema de riego automático.

El secretario general y portavoz municipal del PSOE, Daniel Fernández, ha criticado que después de una inversión superior a los dos millones de euros en la reforma de este espacio, "los jardineros tengan que recurrir al riego manual para mantenerlos en condiciones adecuadas".

"Las tuberías están atascadas y el agua no llega a las plantas. Encontrarnos a los jardineros regando a mano cuando se ha instalado un sistema de riego automático es un ejemplo más de la ineficiente gestión de la señora Igual", ha insistido.

Fernández ha criticado que esta situación "evidencia los problemas que pueden surgir cuando se externalizan los servicios públicos de la ciudad".

"Se estropean las cosas o directamente no funcionan desde el inicio, y en lugar de pedir explicaciones a las concesionarias, dejamos que se incremente el problema. Así funciona este Ayuntamiento", ha lamentado.

Por ello, el portavoz socialista ha exigido al equipo de Gobierno (PP) que se ponga en contacto con Aqualia para solucionar el problema "lo antes posible" y garantizar que el sistema de riego instalado en los jardines funcione correctamente.

Fernández ha destacado que durante la inauguración de los jardines, la alcaldesa, Gema Igual, presentó a "bombo y platillo" los nuevos servicios de alcantarillado, de saneamiento, drenaje, riego y mobiliario urbano.

"Todos esos anuncios se quedan en nada si, después de una inversión millonaria nos encontramos con problemas tan básicos como que el agua no llega a las plantas y el sistema de riego automático no funciona", ha concluido.