El PSOE dice que el "abandono" del campo de San Román "evidencia el fracaso del PP" en la gestión del deporte base

Archivo - El portavoz del Grupo Socialista en Santander, Daniel Fernández - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, llevará al próximo Pleno la situación de "abandono" que sufre el campo de fútbol de San Román tras la visita realizada a las instalaciones.

Para el PSOE Santander, lo que está ocurriendo en este equipamiento deportivo es el reflejo de un modelo de ciudad que "olvida a los barrios" y que "evidencia el fracaso del PP" en la gestión del deporte base.

Según ha informado el Grupo Socialista, durante el recorrido, Fernández ha "comprobado las graves deficiencias" que presentan unas instalaciones en las que entrenan y compiten decenas de niños y jóvenes cada semana. Ha explicado que "falta de iluminación adecuada obliga a entrenar en condiciones claramente insuficientes" durante la tarde y la noche, "comprometiendo la seguridad y dificultando el desarrollo normal de la actividad".

El campo de fútbol 8 no dispone de vestuarios propios, lo que hace que los menores tengan que cambiarse en la calle o desplazarse hasta los situados en la parte inferior del complejo, que, además, "en numerosas ocasiones no cuentan con agua caliente", una situación que "se repite en otras instalaciones del IMD".

A ello se suman los acabados del propio campo de fútbol 8, que según Fernández "presentan elementos potencialmente peligrosos". "La zona de las porterías delimita el terreno de juego con una acera de hormigón, una solución inadecuada que ya ha provocado más de un susto entre las familias", ha incidido.

"Estamos hablando de seguridad. No podemos esperar a que ocurra una desgracia para actuar. Es imprescindible instalar medidas de protección y adaptar esa zona para prevenir riesgos innecesarios", ha reclamado Fernández.

Además, el entorno del campo presenta acumulación de maleza, falta de mantenimiento y problemas de inundaciones cuando llueve.

"San Román es Santander. Sus familias pagan impuestos como cualquier otra y merecen el mismo nivel de atención. No puede haber barrios de primera y barrios de segunda. El deporte base no puede ser el gran olvidado del Ayuntamiento", ha afirmado el portavoz socialista.

Por todo ello, el PSOE preguntará en el Pleno qué inversiones están previstas para el campo de San Román, qué actuaciones de mantenimiento se van a ejecutar de forma inmediata y en qué plazos concretos piensa actuar el equipo de Gobierno, incluyendo la adopción urgente de medidas de seguridad en el campo de fútbol 8.

"El deporte base es salud, es igualdad y es cohesión social. Lo que falta en San Román no es talento ni compromiso de las familias; lo que falta es voluntad política del Partido Popular para cuidar los barrios", ha concluido Fernández.