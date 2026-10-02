El PSOE dice que el Gobierno del PP es un "lastre" para el empleo de Cantabria

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones - PSOE

SANTANDER, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha denunciado que el Gobierno del PP es un "lastre" para la economía y el empleo de la comunidad autónoma como, a su juicio, evidencia la pérdida de 5.466 afiliados en septiembre, la mayor caída porcentual por comunidades (-2,19%).

Así lo ha señalado la portavoz del partido, Ainoa Quiñones, que ha lamentado que la "deriva" de la afiliación a la Seguridad Social en la región que muestran los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Quiñones ha apuntado que Cantabria ha subrayado que la comunidad autónoma con un mayor descenso mensual de cotizantes frente al incremento del 0,41% a nivel nacional y, aunque en el conjunto del año, aumentan los afiliados "lo hacen de forma muy moderada y, una vez más, menos que la media nacional".

La portavoz socialista ha lamentado que la comunidad "siga cuesta abajo" como, según ha dicho, muestran los principales indicadores económicos y, por ello, ha reclamado a los 'populares' "abandonar las políticas de brazos cruzados" e impulsar medidas autonómicas que acompañen a las del Gobierno de España.

Y es que, frente a los datos regionales, en el conjunto nacional se ha ganado una media de 92.327 cotizantes en septiembre con respecto al mes anterior, un 0,41% más, y hay 22,43 millones de trabajadores.

"Se trata del mayor incremento para un mes de septiembre desde que hay registros y es gracias a las políticas del Gobierno de España", ha reivindicado Quiñones, que ha ensalzado que "España es hoy un ejemplo de éxito en las políticas económicas y crece y crea más empleo que nunca".

Ha afirmado que políticas como la reforma laboral o las leyes de transformación económica, como la ley de creación y crecimiento de empresas o la ley de startups, "están funcionando, reduciendo problemas estructurales del mercado laboral, como la temporalidad, favoreciendo el empleo femenino y el empleo juvenil, y consolidando la contratación indefinida, que garantiza un empleo más estable y de mayor calidad".

Frente a las políticas nacionales, la socialista ha lamentado que en Cantabria "tenemos un Gobierno del PP al que le falta ambición y eficacia" y que ha adoptado una "política de brazos cruzados" en un "momento trascendental".

"Lo tienen muy fácil. Solo tendrían que copiar lo que hacen y funciona en otras comunidades, muchas gobernadas por ellos mismos", ha concluido.