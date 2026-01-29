El PSOE dice que el PP ha "dejado de ser un partido serio para convertirse en un meme"

Archivo - La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones - PSOE - Archivo

SANTANDER 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha criticado que el PP ha "dejado de ser un partido serio para convertirse en un meme en el que solo saben mentir e insultar".

Quiñones ha respondido así a las críticas del PP al secretario general de los socialistas, Pedro Casares, por sus declaraciones sobre el nuevo modelo de financiación. "Si ante el ofrecimiento para ser interlocutor o mediador para mejorar la propuesta de financiación autonómica solo tienen insultos, evidencian que no les interesa ninguna propuesta y que están en el 'no por el no' pensando más en los intereses de Feijóo que en los intereses de Cantabria", ha enfatizado.

La portavoz del PSOE ve "doble nerviosismo" en el PP con "tanto insulto, tanta mentira y tanta crispación". Por una parte, ha dicho, "les preocupa que hoy el PSOE de Cantabria es un partido más creíble y más reconocible, con un proyecto de región y con un liderazgo consolidado que hace propuestas y plantea alternativas a sus recortes y deterioro de los servicios públicos".

"Hablan de sueldos los que llevan más de 20 años cobrando sueldos públicos, como la presidenta", María José Sáenz de Buruaga, y "hablan de corrupción los miembros de un partido condenado por sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional por financiación ilegal o por pagar las obras de la sede de la calle Génova con dinero negro", ha subrayado.

En su opinión, "perder el respeto institucional", con insultos como los de Buruaga diciendo que Pedro Casares "se tira al suelo o traiciona a los cántabros", corresponden a "un partido que está desesperado, que no tiene proyecto y que tiene que recurrir a lo más cutre para poder decir algo", ha señalado la portavoz.

En este sentido, Quiñones ha señalado que "lecciones del PP no vamos a aceptar nunca ninguna, pero menos del PP de Cantabria", ya que "siendo María José Sáenz de Buruaga secretaria general de los 'populares', eligió a Luis Bárcenas, condenado y en prisión, como senador por Cantabria".

Por otra parte, la portavoz de los socialistas ha pedido al PP que "detenga su espiral de odio y mentiras": "Quieren parecerse a la extrema derecha de Vox porque les tienen miedo y deberían haber aprendido ya que, entre la copia y el original, la gente siempre se queda con el original".

Finalmente, ha pedido al PP "una reflexión serena" ante el ofrecimiento del PSOE y del secretario general "para trabajar y acordar propuestas como triplicar la inversión en vivienda pública en Cantabria, fortalecer los servicios públicos o mejorar la propuesta de financiación autonómica".