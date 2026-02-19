El PSOE espera, como Vox, duplicar "o más" sus escaños en Cantabria en las próximas autonómicas

Archivo - Sobres electorales - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE espera duplicar, "o más", en las próximas elecciones autonómicas el número de escaños que tiene en el Parlamento de Cantabria --actualmente 8 de 35--.

Así lo ha señalado este jueves la portavoz autonómica del partido, Ainoa Quiñones, al ser cuestionada por la prensa acerca de la perspectiva que tiene Vox de duplicar, o incluso más, sus diputados en la Cámara regional, expresada por el eurodiputado Jorge Buxadé el miércoles durante su visita a Cantabria.

A este pronóstico de Buxadé, Quiñones ha respondido con otro similar de duplicar resultados, pero para los socialistas.

"Desde luego lo que no vamos a hacer nunca es darle alas a la ultraderecha de Vox como está haciendo el Partido Popular", ha afirmado Quiñones.

Durante una rueda de prensa para analizar la situación política de Cantabria, Quiñones ha opinado que el PP en Cantabria "continúa en un bucle infinito, es una espiral de crispación" y lo que ve "más preocupante, en una acercamiento constante" a Vox, que en las elecciones autonómicas de 2023 consiguió cuatro escaños, si bien en noviembre de 2024 se quedó con tres al abandonar el partido Cristóbal Palacio y pasar a ser diputado no adscrito.

"El miedo de Buruaga a que Vox le coma la tostada la ha hecho salir del escondite en el que llevaba más de dos años", ha afirmado Quiñones en relación a la presidenta cántabra y del PP a nivel regional.

A su juicio, Buruaga, "en vez de gobernar", está "más preocupada" por la ultraderecha de Vox, "unos días por hacerle oposición y otros días por acercarse para un futurible proceso electoral y de pactos".