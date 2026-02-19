PSOE: La moción de censura en Reinosa será "cuando tenga que ser, si tiene que ser" y "ni está avanzada, ni parada"

Archivo - Ayuntamiento de Reinosa - AYUNTAMIENTO DE REINOSA - Archivo

SANTANDER, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha asegurado este jueves que la moción de censura en Reinosa para desalojar al PP "ni está avanzada ni está parada". "Será cuando tenga que ser si es que tiene que ser", ha aseverado.

Quiñones ha explicado que la decisión se adoptará "siempre pensando en la ciudadanía y en la gobernabilidad de Reinosa para sacar proyectos adelante que cambien y mejoren la vida de las personas, que es a lo que se debe el PSOE".

La socialista ha contrapuesto la actitud de su partido con la de un PP en Reinosa que el pasado 23 de enero anunció la ruptura de Gobierno con el PRC, quedándose en minoría, "sin pensar en la gobernabidad de su municipio y sin llevar a cabo ningún proyecto en esta legislatura", según ha afeado Quiñones.

Ha señalado que los compañeros de la agrupación socialista local están "en el día a día" de su municipio y "trabajando, como han hecho desde el principio, para la gobernabilidad de Reinosa, pensando siempre en el interés de la ciudadanía".

"Como ya ha dicho en varias ocasiones nuestro secretario general (Pedro Casares) será la agrupación socialista de Reinosa la que tendrá que valorar lo mejor para la gobernabilidad de ese municipio", ha reiterado.

Así lo ha señalado después de que el PSOE de Reinosa señalara el miércoles en un comunicado que condicionaba cualquier apoyo presupuestario en el municipio a una solución "inmediata y definitiva" para las "decenas" de vecinos afectados por los daños estructurales en sus viviendas de las calles Quintanal, La Nevera y Travesía La Nevera, a causa de unas obras de saneamiento ejecutadas en 2015 por la Consejería de Medio Ambiente en colaboración con el Ayuntamiento.

El PSOE trasladó esta exigencia días después de confirmar que se planteaba una moción de censura al alcalde, el 'popular' José Luis López Vielba, y el PRC hubiera trasladado su apoyo a esa iniciativa.