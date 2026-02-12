El PSOE exige a Buruaga explicar el destino de los 45 millones que "ha movido a imprevistos para asignar a dedo"

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones - PSOE

SANTANDER, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha exigido a la presidenta regional, la popular María José Sáenz de Buruaga, explicar a los cántabros a qué se destinarán los 45 millones de euros del presupuesto prorrogado de 2025 y que su Gobierno "ha movido a la partida de imprevistos para asignar a dedo y a su libre albedrío".

"Exigimos conocer la verdad que se esconde detrás de tantas buenas palabras y malas acciones", ha reclamado este jueves en rueda de prensa la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones, que ha lamentado que, "una semana más, la presidenta regional ha justificado de mentira en mentira, todas las incoherencias con las que nos gobierna".

Y es que el traspaso de 45 millones de euros del presupuesto a la partida de imprevistos "a oscuras" es sólo una de las "incoherencias" con las que, para el PSOE, Sáenz de Buruaga ha ofrecido "una vez más su peor versión" en estos últimos días.

Primero, ha dicho Quiñones, porque su Gobierno ha movido esos 45 millones para disponer a "su libre antojo" de un dinero que es de todos los cántabros, "a quienes no se ha dignado a explicar para qué, a dónde y con qué fin se van a destinar".

"Mover 45 millones del presupuesto prorrogado sin explicar con luz y taquígrafos a dónde va a parar ese dinero es la peor práctica de un gobernante", ha considerado la portavoz socialista, que ha criticado que lo haga una presidenta que "dice no tener dinero" para otras cuestiones como la mejora salarial de los empleados públicos o la adecuación salarial de los docentes.

Así, la portavoz del PSOE ha criticado que "tenemos una presidenta que dice no tener dinero para mejorar el sueldo de tantos empleados públicos en Cantabria pero vuelve a firmar una adenda para subir el sueldo a los médicos al margen de la negociación colectiva y del diálogo social en el ámbito sanitario, dejando al resto de profesionales de la sanidad al margen de la subida salarial".

"Hay dinero para privatizar los cribados de cáncer de colon pero no para subir el sueldo a los docentes. Se vende como éxito un pacto opaco con sindicatos médicos cuando da la espalda al resto del sector sanitario. Hay dinero para unos cuantos médicos pero no para las enfermeras y los auxiliares sanitarios, para abrir los consultorios rurales o para dotar con médicos los SUAP", ha añadido.

De hecho, Quiñones ha recordado que "Buruaga que se hacía llamar la presidenta sanitaria" cuando, en su opinión, "es la principal amenaza para la sanidad pública de Cantabria, como ya lo fue en su época de consejera", en la que "hipotecó a Cantabria con más de 900 millones de euros para privatizar los servicios no sanitarios de Valdecilla".

"Ahora ha vuelto a hipotecarnos con un mega contrato de 256 millones con el que privatiza servicios básicos como los cribados de cáncer de mama o de colon", ha apostillado.

"PELOTAZO MILLONARIO"

Por otra parte, la portavoz socialista ha denunciado que el Gobierno del PP utilice el "dinero de los cántabros para llenar bolsillos privados" como a su juicio se evidencia en proyectos como "el pelotazo millonario" de la carretera entre Requejada y Suances, la tirolina de Soba o el teleférico de Vega de Pas.

"Todos sus proyectos con inversión pública que acabarán en las manos privadas de algunos amigos habituales de la derecha de esta región", ha advertido Quiñones, que ha apuntado que los socialistas temen el mismo procedimiento con la obra del puente entre Somo y Pedreña.

Sobre esta actuación, ha cuestionado que el Gobierno del PP "haya tardado más de un año en darse cuenta del deterioro del puente y anuncien a bombo y platillo esas obras de urgencia que triplican el coste inicial" y para las que han aprobado un contrato de emergencia de 5,3 millones de euros que se suma a las obras que ya estaban en marcha por 3,7 millones.

Esta actuación, que pasará de durar 18 meses a cuatro años, evidencia en su opinión, que al Gobierno del PP "su catastrofismo le delata y esconde intereses que deben explicar", porque es "todo tan oscuro y extraño como el consejero, al que todas las obras en carreteras autonómicas se le retrasan más de un año y medio, como la de Viveda a Duález, o se le paralizan, como de Seña a Laredo".

"Un consejero negligente e incompetente que actúa de perro de presa de un gobierno en descomposición que en tres años ha sido incapaz de sacar adelante ningún proyecto propio más allá del desmantelamiento de todos los servicios públicos", ha añadido Quiñones, que ha exigido a Buruaga "abandonar la senda de recortes y privatizaciones".

Para finalizar, ha pedido a la presidenta regional que "asuma su gobierno en minoría y se siente a escuchar las propuestas de la oposición" porque "el diálogo es mejor que la soberbia".

"Lo urgente es dar estabilidad a Cantabria alcanzando acuerdos de región en vez de seguir dando alas a la extrema derecha de Vox que va a ser la soga en la nuca del futuro de una Buruaga incapaz de liderar a la derecha de esta región", ha concluido.