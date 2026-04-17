El PSOE inicia una ronda de asambleas comarcales en defensa de la sanidad pública en Cantabria

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SANTANDER 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha iniciado una ronda de asambleas comarcales en defensa de la sanidad pública en Cantabria en la que expondrá sus propuestas en materia sanitaria para "alzar la voz contra los recortes del PP, que está desmantelando y deteriorando lo público".

Así lo ha anunciado este viernes la portavoz de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, en una rueda de prensa en la que ha criticado que en estos tres años de legislatura en minoría de los 'populares' la región ha "sufrido los mayores retrocesos" en esta materia.

Quiñones ha denunciado las listas de espera, el cierre de consultorios médicos, la fata de médicos en los SUAP, "el colapso y deterioro" del Hospital de Laredo, la "dejadez" con la Residencia Cantabria y lo que ha definido como "la punta del iceberg", la gestión de los datos biomédicos de 51.000 cátabros, a través del proyecto Cohorte, por una farmacéutica norteamericana.

Asimismo, ha criticado el "bulo" de la posible construcción del hospital de alta resolución en Castro Urdiales, donde cree que el Ejecutivo regional "está esperando a que aparezca un hospital privado con interés de asentarse en el municipio, en vez de dedicar recursos públicos a un hospital público".

En resumen, la portavoz socialista ha censurado que el PP "todo lo que toca lo privatiza o lo recorta" y ha señalado que en esta legislatura "nada funciona, nada se invierte y nada se avanza para garantizar un sistema sanitario público para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía".