El PSOE insta al PP a "revisar su feminismo" tras pedir el Parlamento no ir en tacones los días de lluvia

SANTANDER, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, cree que el PP "tiene que revisar su feminismo" tras las instrucciones enviadas por el Parlamento regional, presidido por la 'popular' María José González Revuelta, a sus trabajadores en las que recomendaba ir "sin tacón" los días de lluvia para evitar caídas por el agua proveniente de goteras o filtraciones de agua en una de las plantas del edificio.

A juicio de la portavoz socialista, la "aclaración" que pide evitar el uso de tacones "no es oportuna".

Y es que ha indicado que "esta diferenciación entre mujeres y hombres por el uso de tacones es algo anecdótico, que por ser anecdótico no deja de ser grave y llamativo".

"No sirve de nada que las mujeres lleguen a las más altas responsabilidades en Cantabria si no son capaces de defender el papel que debemos desempeñar las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres", ha opinado Quiñones en una rueda de prensa en la que ha dado a conocer iniciativas socialistas en el ámbito de la salud.

Concretamente, la propuesta prevetiva que ha generado la protesta de Quiñones es la que se instaba a los trabajadores de la Cámara a "utilizar calzado cerrado, sin tacón y con suela de goma antideslizante" para transitar por zonas con suelo húmedo en estos días de lluvia.