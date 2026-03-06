El PSOE pide a Igual "transparencia" sobre El Bocal: "La responsabilidad no puede recaer solo en un policía"

Equipos de rescate y policia local trabajan en el lugar de los hechos, a 3 de marzo de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Santander y portavoz municipal, Daniel Fernández, ha pedido a la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual (PP), que ofrezca "transparencia" sobre El Bocal, tras el colapso de la pasarela costera y la muerte de seis jóvenes, y que lo haga "sin cortinas de humo".

"La responsabilidad no puede recaer solo en un agente de la Policía Local, cuando ni siquiera tienen un protocolo de actuación en vigor ante casos de emergencias", ha expresado el concejal socialista, en un comunicado difundido tras informar la regidora de la apertura de expediente al agente que recibió la llamada del 112 alertando del mal estado de la infraestructura -después de que diera la voz de alarma un vecino- y el "fallo" en la "cadena de respuesta de la Policía Local", que "no funcionó como debía".

Tras los dos días de luto decretados por el Consistorio, Fernández se ha pronunciado para exigir "claridad" sobre las informaciones conocidas en las últimas horas y ha asegurado al respecto: "Todos los santanderinos hemos podido conocer que el pasado lunes, 2 de marzo, un vecino que paseaba por El Bocal alertó al 112 del mal estado de la pasarela de Punta Vergajo, que dio traslado a la Policía Local de Santander y que los agentes se pusieron en contacto con el vecino para identificarle y conocer los hechos que denunciaba".

A juicio del edil del PSOE, esta "secuencia no necesita más explicaciones porque se entiende por sí sola", pero sin embargo ha admitido que de ella "surgen muchas incógnitas" que Igual "no está clarificando".

"Hay una evidencia: veinticuatro horas antes del trágico suceso el Ayuntamiento tuvo constancia del mal estado de esa pasarela", ha sostenido Fernández, para apuntar que "muchos días" más también pero "no se hizo nada". Por eso, a su juicio, "la responsabilidad no puede recaer solo en el agente que recibió la llamada cuando la Policía Local no tiene ni protocolo de funcionamiento".

Y, en consecuencia, urge a Igual a dar explicaciones "más certeras" y a que ofrezca "toda" la información que tenga a su disposición a los grupos municipales y "depure las responsabilidades pertinentes hasta donde corresponda, no solo en una sola persona" -el agente que recibió la llamada del 112-.

Al hilo, Fernández ha subrayado que la alcaldesa es "la jefa de la Policía Local", por lo que la organización del Cuerpo, sus protocolos de actuación y su estructura de mando dependen "directamente" del gobierno municipal (PP). "Cuando falla un sistema, la responsabilidad no puede recaer únicamente en el último eslabón de la cadena", ha sentenciado.

Y, ha incidido, "una alcaldesa no puede desentenderse de todo lo que ocurre en su ciudad ni trasladar siempre la responsabilidad a otros", pues "gobernar también significa asumir responsabilidades cuando algo falla", ha subrayado.

"Esto ha sido una tragedia para Santander pero estamos hablando de una tragedia que tal vez se podría haber evitado y, en ese caso, la decencia de cualquier responsable público exige la máxima transparencia y la máxima información", ha enfatizado.

Por lo demás, el portavoz del PSOE ha indicado que la Policía Local de Santander "arrastra desde hace tiempo problemas estructurales importantes", entre los que ha señalado la "falta de protocolos claros para determinadas situaciones, una plantilla mermada y la ausencia de suficientes mandos intermedios que garanticen una cadena de decisiones eficaz".

"Cuando hablamos de seguridad ciudadana, no basta con señalar a un agente. Hay que analizar cómo funciona todo el sistema", ha explicado.

DEMARCACIÓN DE COSTAS

En cuanto a la "responsabilidad" del mantenimiento de la pasarela y la senda que el Consistorio atribuye a Costas, el portavoz del PSOE de Santander dice que es "mentira", porque la Demarcación "realizó esas obras, que estaban ejecutadas, concluidas y en uso por el Ayuntamiento".

"La mayor evidencia de este hecho es que esas pasarelas estaban abiertas al uso público por parte de la ciudadanía", ha señalado Fernández, para quien "Gema Igual hizo política desde la primera hora de la tragedia".

"Como alcaldesa de la ciudad, tiene un deber de preservar la seguridad. Si las pasarelas no hubieran sido de su competencia pero estaban en mal uso lo que como máxima autoridad de la ciudad debe hacer es cerrarlas al público", ha considerado Fernández, que cree que la "última responsabilidad" de una regidora es "velar por todas las infraestructuras que hay en el municipio".