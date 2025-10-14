PSOE y PRC critican la ausencia de la alcaldesa en la presentación del proyecto de reforma de los Campos de Sport

SANTANDER 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces del PSOE de Santander, Daniel Fernández, y del PRC de la capital cántabra, Felipe Piña, han criticado la ausencia de la alcaldesa, Gema Igual (PP), en la presentación del Proyecto Nuevo Sardinero de reforma y ampliación del estadio, que ha tenido lugar este martes en el auditorio del Centro Botín.

A través de sus redes sociales, ambos han alabado la propuesta verdiblanca que es "una oportunidad de dinamizar El Sardinero todo el año", ha dicho Fernández, y con el que el Racing da "un paso al frente", según ha afirmado Piña.

En un comunicado del PSOE, el socialista ha reprochado la "vergonzosa ausencia" de los consejeros de Fomento, Roberto Media, y de Deporte, Luis Martínez Abad, cuya asistencia estaba prevista, así como de la alcaldesa.

Por su parte, el regionalista ha manifestado que no sabe si "es peor negar la existencia de un proyecto o no acudir al acto de hoy" y ha insistido en que "la obligación de la alcaldesa es, al menos, escuchar las propuestas que pueden transformar la ciudad para bien".

Mientras tanto, Férnandez ha asegurado que es "un proyecto ambicioso, serio y necesario para modernizar el estadio y mirar al futuro" y que "todo el racinguismo esperaba unidad institucional", pero la regidora "decide borrarse y abandonar su papel como máxima responsable de una instalación que es de titularidad municipal".

El líder del PSOE lo ha comparado con la integración ferroviaria y "los grandes proyectos de ciudad", donde, según ha dicho, la alcaldesa mostró "desprecio", ya que, en su opinión, Igual "solo comparece para cortar cintas, pero se esconde cuando hay que comprometerse".

Además, el socialista ha destacado la presencia del delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), y la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta (PP), y ha incidido preguntando "¿a qué le tiene miedo Gema Igual?".

Por último, el portavoz del PSOE santanderino ha señalado que este proyecto de reforma integral del estadio no supondría "ningún coste para las arcas municipales", por lo que en ha opinado que "solo hace falta voluntad política y que el Ayuntamiento empuje en lugar de poner trabas".