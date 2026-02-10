El PSOE presenta 44 alegaciones al mapa de transporte por carretera y pide una moratoria de nuevas concesiones

La portavoz de la Ejecutiva del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, y la secretaria de Transportes y Movilidad Sostenible, Patricia Rueda, dan a conocer las alegaciones socialistas al mapa concesional de transportes - PSOE

SANTANDER, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha presentado 44 alegaciones al anteproyecto de mapa concesional de transportes de viajeros diseñado por el Gobierno regional (PP), en el que ve "carencias" e "insuficiente" financiación y cree que "no responde al crecimiento poblacional ni a los intensos flujos diarios de movilidad".

Una moratoria de "uno o dos años" en las nuevas concesiones, al menos las que afectan a Santander y los municipios del arco de la Bahía; un consorcio autonómico y otro metropolitano para la capital y los municipios de su área de influencia son algunas de las alegaciones más destacadas de los socialistas, que han sido presentadas este martes, en rueda de prensa, por la portavoz del partido, Ainoa Quiñones, y la secretaria de Transportes y Movilidad Sostenible, Patricia Rueda, coincidiendo con el día en el que se cierra el plazo para su presentación.

Los socialistas reclaman un proyecto "más ambicioso" y con más financiación y consideran que en la propuesta del Ejecutivo regional se mantienen "esquemas obsoletos".

Además, han censurado que la propuesta del Ejecutivo carece de "información básica y necesaria para su correcta evaluación" al no detallar "aspectos claves", como la demanda real o los horarios, lo que, a su juicio, "limita la participación ciudadana" y "vacía de contenido" el trámite de información pública que se ha realizado.

Quiñones ha reivindicado que el mapa concesional debe "nacer del consenso y del conocimiento del territorio" porque va a "condicionar la movilidad en Cantabria durante la próxima década" y ha defendido que las propuestas planteadas por el PSOE "lo fortalecen" al paliar carencias del modelo diseñado por el PP.

En cuanto a la financiación propuesta, la portavoz socialista ha indicado que ésta se sitúa en torno al 37% del coste del servicio lo que, a su juicio, hace "imposible" garantizar un sistema atractivo, eficiente, accesible y ambientalmente sostenible, capaz de competir con el vehículo privado.

Frente a ello, el PSOE propone situar la financiación en cerca del 80 por ciento como en otros modelos "consolidados" de comunidades vecinas como el País Vasco o Asturias.

"Necesita una financiación estable y suficiente que no ofrece el anteproyecto, que garantice su continuidad más allá de la rentabilidad económica inmediata", ha afirmado la portavoz socialista.

Quiñones se ha quejado de que, en determinados corredores, especialmente en áreas de cercanías, el nuevo diseño mantiene "prácticamente los mismos servicios que ya han demostrado ser insuficientes", y también entiende que hay "dudas fundadas sobre si el mapa mejora realmente la conectividad, la intermodalidad y el acceso efectivo a los servicios públicos".

Por su parte, Rueda ha defendido, en relación al consorcio autonómico que se pide, que es una "herramienta clave" para coordinar, planificar, gestionar de forma integrada el transporte público y no caer en "duplicidades, fragmentación y falta de coherencia entre redes urbanas e interubanas, dificultando la integración tarifaria, la planificación conjunta y la mejora de información a los usuarios".

"Un consorcio permitiría optimizar los recursos públicos, implantar un billete único y avanzar hacia un modelo de movilidad más eficiente, equitativo y sostenible", ha reivindicado.

Otras alegaciones tienen que ver con adaptar el transporte público a las "necesidades reales" de la población, mediante horarios coordinados, frecuencias suficientes y servicios continuos durante toda la semana y que conecten con centros de salud, colegios e institutos, la universidad y, en áreas urbanas, con los centro de trabajo.

"Sin una mejora clara de frecuencias, sin regularidad horaria y sin refuerzos en líneas con alta demanda en horas puntas el transporte público seguirá siendo poco atractivo, desigual territorialmente y alejado de su función como servicio público esencial", sostienen los socialistas.

Dentro de este grupo de alegaciones, el PSOE pide mejorar o implantar líneas universitarias, manteniendo o reforzando algunas existentes y creando rutas directas desde Santa Cruz de Bezana, Piélagos o los Valles Pasiegos que eviten transbordos y largos tiempos de viaje.

También reclama la implantación de más paradas o cambiar algunas "mal ubicadas".

Además, el PSOE ha denunciado la "exclusión total de Valle de Villaverde del corredor oriental", una "discriminación territorial inadmisible" y que "carece de justificación técnica", y reclama su incorporación al mapa concesional, bien mediante servicio regular o a demanda, garantizando al menos dos conexiones diarias con Castro Urdiales.

También los socialistas reclaman que todas las líneas del nuevo mapa incorporen obligatoriamente vehículos "plenamente accesibles", como mínimo uno por línea, y que sea un criterio que sea valorado en las futuras licitaciones.

La presencia de personal presencial en las terminales de autobuses o el desdoblamiento de rutas metropolitanas "saturadas", como las líneas Santander-Liencres o Santander-Renedo, para reducir la duración de los trayectos y mejorar puntualidad y frecuencia son otras reclamaciones de los socialistas.