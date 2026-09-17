El PSOE presenta 54 enmiendas para "mejorar" la Ley de Vivienda

Archivo - El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista ha registrado en el Parlamento 54 enmiendas parciales para "mejorar" la Ley de Vivienda del Gobierno regional (PP) en las que exige "más vivienda publica, más suelo publico, más vivienda asequible y más capacidad de la Administración para garantizarla".

Con la vista puesta en los próximos años, por tanto mas allá de esta legislatura, el PSOE pretende con sus iniciativas enmendar la ley del Partido Popular que llega "en tiempo de descuento y sin tiempo real para aplicarse", han opinado.

El secretario general del PSOE Pedro Casares ha explicado este jueves en rueda de prensa que las enmiendas se dirigen a plasmar "cinco ideas" con las que mejorar la norma.

La primera de ellas es la declaración de "zonas tensionadas" en los municipios de Cantabria que lo soliciten. "Hay ayuntamientos que lo piden" y hay datos de otras comunidades autónomas que apuntan que "esta política funciona".

Los socialistas solicitan también la creación de mas vivienda pública y asequible y que ésta permanezca dentro del patrimonio público. "No puede ser un bien de mercado, es un derecho", han aseverado. Y ha señalado "queremos un parque público, que crezca y no sea una oportunidad de negocio".

Además, han exigido al Gobierno que movilice la vivienda vacía y "huya del enfrentamiento entre propietarios y arrendatarios". En su opinión, el actual plan "no funciona", por lo que debe establecer garantías y contraprestaciones económicas a los propietarios a la vez que un precio asequible a los arrendatarios que no supere el 30% de sus ingresos.

Los jóvenes son el centro de algunas de las "mejoras" a la Ley de Vivienda propuestas por el PSOE. Pretenden garantizar que la Administración sea "parte de la solución" con una ley que establezca una prestación de emancipación vinculada al alquiler y de prioridad a los jóvenes con menos ingresos.

Finalmente, las enmiendas presentadas abogan también por avanzar en la industrialización de la vivienda, implicando a sectores como los empresarios y los profesionales de la construcción.

"No basta con decir que hacen falta más viviendas, hay que construir más rápido y apostar por la industrialización", ha afirmado Casares, quien ha apostado porque este sistema de construcción pueda alcanzar cifras del 40% en los próximos años.

También ha pedido al Gobierno autonómico que no achaque "los problemas" de vivienda que presenta Cantabria" a la Ley estatal ya que, como sus representantes manifiestan, esta norma "no se aplica en Cantabria".

Por otro lado, ha resaltado en sus críticas al Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga que "Cantabria lidera la subida de precios en el mercado de alquiler y venta como consecuencia de las políticas del PP".

Finalmente ha añadido Casares que "la nueva Ley de Vivienda no soluciona problemas reales, el PP no es consciente del problema, su modelo no defiende el derecho a la vivienda y sí a los que prefieren hacer negocio".