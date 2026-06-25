El PSOE rechaza los "anuncios reciclados" de Buruaga y pide "más oportunidades" en vez de "titulares"

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SANTANDER 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Parlamento de Cantabria, Mario Iglesias, ha censurado la intervención de la presidenta de la comunidad y del PP autonómico, María José Sáenz de Buruaga, este jueves en el tercer y último Debate sobre el Estado de la Región de la legislatura, en el que según ha dicho ha incluido "anuncios reciclados de otros años", al igual que tanto ella como sus consejeros han venido haciendo en las últimas semanas para "ir calentado el ambiente" de cara al Pleno.

Pero a juicio del socialista, si se contraponen las palabras con la gestión, "los resultados no acompañan, tampoco si se anuncian cosas que luego no se cumplen", ha apostillado, y ha considerado al respecto que los cántabros "lo que no necesitan son más titulares", sino "más oportunidades".

"Necesitan mayor inclusión, unos servicios públicos fuertes, que se apueste por la sanidad y la educación públicas, una industria con futuro, con empleo estable y que también sea de calidad, medidas serias contra la despoblación, no ocurrencias. Necesitan un turismo sostenible que no arrase con su tierra y, sobre todo, lo que necesitan es vivienda digna y accesible", ha detallado el parlamentario del PSOE, que ha resumido que los cántabros lo que necesitan es "un lugar donde vivir y trabajar".

Iglesias ha considerado que en las casi cuatro horas de intervención de Buruaga esta mañana, en las que ha hecho una treintena de anuncios, ha habido "mucho bombo y platillo, mucha escenificación" y "mucho ruido y pocas nueces", pero "la realidad" es, en su opinión, que la jefa del Ejecutivo ha llegado al debate "sin los deberes hechos", ya que "no ha cumplido una gran parte" de las propuestas de inicio de legislatura.

A ojos del socialista, la 'popular' ha venido al Parlamento "como siempre, con la intención de dar lecciones, como el año pasado y como el anterior", cuando ella y sus consejeros llevan tres años gobernando y "sin asumir las responsabilidades que le corresponden".

En palabras de Iglesias, Buruaga vive en una "realidad paralela" y su discurso ha vuelto a ser "un brindis al sol de lo que pudo hacer y no hace, muchas cosas porque no quiere".

Por eso, si Cantabria "no ha avanzado" y "ha perdido oportunidades" desde 2023 es "responsabilidad" de la presidenta, a la que ha pedido que "deje de buscar culpables fuera y que se ponga a trabajar" junto al resto de consejeros "porque les quedan solo once meses" de legislatura y "mucho por hacer".