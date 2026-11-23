Archivo - El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mario Iglesias - PSOE - Archivo

SANTANDER 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrado este lunes su enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2027 elaborado por el Gobierno (PP), así como a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, ya que, a su juicio, "no son creíbles".

En este sentido, la formación ha subrayado que la comunidad merece "unas cuentas mejores, que blinden" los servicios públicos y la vivienda y que dejen de ser un catálogo de promesas que no se llegan a cumplir".

Los socialistas confían en que su enmienda pueda salir adelante para devolver al Ejecutivo el presupuesto "a la vista de que el PP promete más de lo que presupuesta y presupuesta más de lo que ejecuta".

Asimismo, ha lamentado que el Gobierno regional "incumple las reglas fiscales" y ha situado a Cantabria "a la cola del crecimiento económico con su gestión".

En un comunicado, el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Iglesias, ha criticado que el Gobierno "no quiere hacer unas cuentas de transformación y progreso" pese a contar con "más recursos que nunca, en buena medida gracias a las mayores entregas a cuenta por parte del Estado".

La enmienda a la totalidad del PSOE pone el foco en el "afán privatizador" de un Ejecutivo que está "debilitando los servicios públicos esenciales", con una política que "prioriza la externalización de la sanidad y el blindaje de la enseñanza concertada", que "antepone los intereses especulativos al derecho a una vivienda digna", o que "confunde presupuestar con gestionar y anunciar con cumplir", tal y como demuestra la "baja ejecución" de las cuentas de esta legislatura.

"Cantabria necesita que cada euro presupuestario se ejecute y llegue donde hace falta", ha advertido Iglesias, que ha señalado que "no hay garantías de que el Gobierno de Cantabria cumpla con este presupuesto".

CATÁLOGO DE PROMESAS "INVEROSÍMIL"

Por ejemplo, en materia sanitaria el presupuesto es un "inverosímil catálogo de promesas" en el que aparece de nuevo la Unidad de Protonterapia del Hospital Valdecilla, la demolición de la Residencia Cantabria junto al proyecto del Parque de Innovación en Salud o los centros de salud de Suances, Piélagos Norte y Castro Urdiales, "que se recogen año tras año sin que se hayan iniciado las obras".

Además, el crecimiento del presupuesto en salud se explica, "fundamentalmente, por la evolución de los gastos de personal y del gasto farmacéutico".

Igualmente, en educación el presupuesto crece pero "no da respuesta a las demandas de la comunidad educativa", ya que reivindicaciones como la reducción de ratios o el refuerzo de plantillas "siguen acumulándose sin respuestas suficientes", y de las 21 actuaciones que figuran en los anexos de inversiones entre 2024 y 2027, "nueve se repiten en los cuatro presupuestos".

En paralelo, lo que sigue creciendo es la financiación de la enseñanza concertada, "que supera ya los 113 millones de euros".

Por otro lado, el PSOE ha denunciado en su enmienda a la totalidad que los PGC "no contienen ni una sola medida para mitigar el impacto de la inflación y del precio de los carburantes sobre familias, autónomos y pymes", o que reducen la dotación para investigación en medio ambiente en un 36% y para el programa de calidad de las aguas y defensa frente a avenidas en más de un 27%.

POLÍTICA FISCAL PARA QUIENES MÁS TIENEN

Respecto a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, el PSOE aprecia una "falta de estrategia fiscal orientada a garantizar la equidad, la suficiencia financiera de los servicios públicos y una distribución equilibrada de los beneficios tributarios".

Así, han criticado que el PP "profundiza en una política fiscal que continúa priorizando determinadas rebajas e incentivos tributarios para los que mayor renta tienen".