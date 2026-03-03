El PSOE reivindica la igualdad de género como eje trasversal y alerta contra la violencia digital

Acto de Igualdad del PSOE - PSOE

SANTANDER, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha celebrado un acto en el que se ha reafirmado como el partido "de la lucha feminista y de los avances en igualdad entre hombres y mujeres", en el que ha reivindicado la igualdad de género como eje trasversal para mejorar la sociedad y ha alertado contra la violencia digital.

En el encuentro denominado 'Ahora, más igualdad que nunca' los socialistas también han alertado de los retrocesos en derechos para las mujeres "que llegan con la ola reaccionaria de la extrema derecha de VOX y la complicidad del PP".

En el acto, moderado por la secretaria de Igualdad del PSOE de Cantabria, Raquel Fernández, han participado la secretaria general de los socialistas cántabros entre 2000 y 2012, Lola Gorostiaga; la secretaria de Política Económica, Transformación Digital y Emprendimiento de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y secretaria general del PSOE de Santoña, Carmen González Caballero; la portavoz, Ainoa Quiñones; y la secretaria de derechos LGTBI+ y secretaria de Igualdad del PSOE de Santander, Lucía Corredera.

Según ha informado este martes el PSOE, las socialistas cántabras han reivindicado que "uno de los fallos es tratar la igualdad de género como un eje aislado cuando es un eje trasversal para mejorar la sociedad, que debería marcar todas las políticas desde la vivienda al empleo o la cultura".

La secretaria de Igualdad ha afirmado que el 8 de marzo "es una fecha de lucha, de reflexión y reivindicación de los derechos de las mujeres en todo el mundo".

"El desafío de nuestro tiempo no solo se juega en lo institucional sino también en el entorno digital, ya que las redes sociales y las plataformas tecnológicas se han convertido en el principal espacio de socialización de la infancia y la adolescencia, donde se crean referentes en un espacio que no es neutro", ha recalcado.

Al hilo, ha apuntado que en España siete de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia digital, que reproduce y amplifica la desigualdad tradicional. "Por eso es tan importante medidas como la anunciada por el presidente Pedro Sánchez de prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años", ha subrayado.

Por su parte, Gorostiaga ha señalado que "hacer frente a los discursos de retrocesos de la extrema derecha es urgente. Hemos alcanzado derechos y una educación igualitaria que no debería amparar que ahora la juventud cuestione todos esos logros y conquistas y el papel de las mujeres". "Qué esté ocurriendo señala que algo hemos hecho mal o algo hemos dejado de hacer", ha dicho.

Además, quien fuera la primera mujer vicepresidenta de Cantabria y la primera mujer presidenta del Parlamento de Cantabria ha señalado que "los avances en derechos siempre han tenido enfrente un movimiento contestario".

Así, ha recordado que "hace poco celebrábamos el 20º aniversario de la puesta en marcha de las escuelas de 0 a 2 años, que ayudaban a conciliar la vida laboral y familiar. Hoy nadie cuestiona aquella importante medida, pero en aquel entonces, muchos ayuntamientos del PP se oponían a esta política".

Por su parte, Quiñones ha opinado que hay que seguir avanzando en políticas de conciliación entre hombres y mujeres "para que las políticas de cuidados dejen de reducirse al ámbito femenino y sean una tarea compartida por todos".

Carmen González Caballero ha dicho que "frente al interés de la derecha por monopolizar el poder político y económico en manos de los hombres, es importante que sigamos avanzando en políticas de igualdad".

Así, ha destacado la ampliación de permisos de maternidad y paternidad puesta en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez, pasando a 16 semanas para las mujeres y de cinco semanas para los hombres a 19 semanas para ambos.

Además, se ha duplicado de 16 a 32 semanas el permiso para familias monoparentales, donde casi el 80% son mujeres.

Por último, Lucía Corredera ha afirmado que "estamos aquí gracias a la lucha feminista y no podemos dar pasos atrás".

"Las mujeres ahora estamos sufriendo tanto violencia digital, una nueva forma de violencia machista; como violencia estética, esa presión tremenda que obliga a muchas mujeres a estar permanentemente pensando en el físico en vez de en lo que quieren ser", ha enfatizado.