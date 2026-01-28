El PSOE replica a Buruaga que "lo que llama imposición de Sánchez es solidaridad y humanidad"

Archivo - Ainoa Quiñones - PSOE - Archivo

SANTANDER, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha respondido a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), que "lo que llama imposición de Pedro Sánchez" respecto a la acogida de menores extranjeros no acompañados "es solidaridad, humanidad y defensa de los derechos humanos".

Quiñones ha respondido así a las afirmaciones de Buruaga tras conocerse la noticia de que el Ejecutivo regional ha adquirido un edificio en Cartes que se destinará, en un principio, a acoger menores extranjeros no acompañados.

"Llamar repartos forzosos del Gobierno de Pedro Sánchez a la búsqueda de una oportunidad de vida digna para cientos de niños y niñas que han llegado a Canarias huyendo del hambre, el horror o la guerra demuestra lo insensible e inhumana que es Buruaga, que no merece representar a un pueblo solidario, justo y humanitario como el pueblo cántabro", ha denunciado la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones.

Ha destacado que la acogida "es un ejercicio de doble solidaridad": por un lado con los niños, y por otro con Canarias, que "está saturada y no puede dar una respuesta digna a una crisis humanitaria como ésta".

Así, después de que la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), anunciara la decisión "unilateral" del Ejecutivo autonómico de haber adquirido una propiedad para convertirlo en una residencia de menores extranjeros no acompañados, Quiñones ha aclarado que lo que se denuncia en "no es la elección del municipio sino la opacidad, el oscurantismo y la deslealtad con la que el Gobierno lo ha gestionado".

En este sentido, la socialista ha señalado que "la forma de actuar del Gobierno de Cantabria es totalmente bananera", cuando "lo serio, riguroso y responsable es trabajar de forma coordinada con el resto de administraciones en asuntos que vayan a competerlas, como es este caso, al ubicarlo en Cartes". "De eso estamos hablando, de su deslealtad institucional y de su falta de respeto a Cartes y a sus vecinos, de nada más", ha señalado.

De la misma forma, ha recalcado que "debido a las dimensiones del municipio es de recibo informar para adecuar los servicios públicos" -los colegios, aulas de interculturalidad, equipos deportivos- con el fin de preparar una "buena acogida".

"AISLAR" A LOS MENORES

Además, Quiñones ha advertido que el Camino Real --donde se ha adquirido el edificio-- forma parte de un Conjunto Histórico de Especial Protección, y a escasos metros de ese inmueble está el Torreón de Cartes, un edificio propiedad del Gobierno "en ruinas", que se está "dejando morir", y no se ha hecho "no ha hecho nada para recuperarlo, rehabilitarlo y mejorar el patrimonio de Cantabria".

También ha subrayado que "cualquiera que conozca Cartes y el Camino Real sabe que Buruaga miente cuando justifica la ubicación en un modelo de integración y no de aislamiento, porque en esa zona viven pocos vecinos de avanzada edad y lo único que están haciendo es aislar a esos niños".

Así, ha destacado que "todos los informes socioeducativos sobre esta materia destacan que las ciudades tienen por su diversidad demostrada una mayor capacidad de acogida, de adaptación e inclusión que los municipios pequeños".

Por último, Quiñones ha denunciado que "hay una clara intencionalidad política de menoscabar la imagen de gestión municipal al no realizar la colaboración previa para una buena acogida, haciendo prevalecer los intereses políticos a la defensa de las mejores condiciones de vida para esos niños".