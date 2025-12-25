El PSOE responde al mensaje de Buruaga: "Quien divide no puede apelar a la unidad"

Ainoa Quiñones, portavoz del PSOE - PSOE

SANTANDER, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha contestado al mensaje de Navidad de la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, afirmando que "quien divide no puede apelar a la unidad".

Lo ha expresado así la portavoz de los socialistas cántabros, Ainoa Quiñones, en un comunicado tras el discurso navideño la jefa del Gobierno y de los 'populares', que apeló a la unidad y a la estabilidad porque una comunidad "dividida no avanza".

A juicio de Quiñones, el mensaje de Buruaga, difundido este año desde el Hospital Valdecilla, está "plagado de lugares comunes" y carece de "proyecto de región" y de una "defensa real de lo público".

También echa en falta en sus palabras "propuestas para fortalecer e impulsar Cantabria en el futuro", lo que a sus ojos "demuestra que quien gobierna lo hace sin ilusión ni ambición" por mejorar la región.

Para la portavoz del PSC-PSOE, la presidenta del Ejecutivo del PP --que ha prorrogado los presupuestos de este año al tumbar la oposición los proyectados para 2026-- no ha "asumido sus errores" ni tiene "ánimo de enmendarlos" o de ser "humilde y trabajar por el acuerdo y el entendimiento". En su lugar, lamenta, "responsabiliza a los demás" de lo que ella es "la única responsable".

"Si no hay presupuestos en Cantabria en 30 años es únicamente porque su soberbia le ha impedido asumir que gobierna en minoría y que debía ceder y trabajar con los grupos parlamentarios para alcanzar acuerdos de región", ha sentenciado Quiñones.

Además, ha considerado que las "llamadas al acuerdo" de Buruaga y los suyos se han hecho "mal y tarde" y, además, "no son creíbles. Han dicho tantas veces lo uno y lo contrario que todo es una estrategia para seguir con su hoja de ruta para desmantelar los servicios públicos".

Al hilo, Quiñones ha indicado que a lo largo de este 2025 el secretario general del PSOE y delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha "tendido la mano" a Buruaga para llegar a "tres grandes pactos de región" en sanidad, educación y vivienda, que "nunca han tenido respuesta" de la presidenta.

"La única respuesta a esos pactos para fortalecer la sanidad, la educación o la vivienda han sido sus recortes, sus privatizaciones y su desmantelamiento de lo público", ha enfatizado la socialista.

Se ha referido así a la "privatización" de los cribados de cáncer de mama y de colon con un "mega contrato" con el hospital privado Santa Clotilde por "256 millones de euros", el proyecto de "triplicar el gasto" de la carretera puente entre Requejada y Suances con un contrato público-privado, la "incapacidad" del PP para llegar a un acuerdo con los docentes en la subida salarial que reclaman o la "nula" inversión del Gobierno en vivienda pública a precio asequible, al rechazar la propuesta del Ejecutivo central para "triplicar" esa inyección.

"Son solo algunos ejemplos de una hoja de ruta de Buruaga que solo la puede conducir a la rectificación porque la deriva radical y privatizadora que ha tomado su gobierno en solo dos años no es compartida por los cántabros", ha expuesto Quiñones.

MUROS EN ESPAÑA

Y sobre las referencias a la política nacional de Buruaga en su mensaje de Navidad, la socialista ha considerado que "los únicos que levantan muros a lomos de la crispación, los bulos y las mentiras son un Partido Popular, arrinconado por VOX, que ha dejado de ser un partido central de la democracia española para ser un partido de derecha extrema que imita a la extrema derecha".

"Todo lo que avanza en Cantabria es a pesar de Buruaga y de la gestión del PP, como las grandes obras e inversiones en materia de infraestructuras, todas puestas en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez, o las políticas que mejoran la vida de la gente como la reforma laboral que más empleo está creando en Cantabria, la subida de las pensiones, las becas o del salario mínimo interprofesional", ha contrastado.

A juicio de la portavoz regional del PSOE, "Cantabria es la comunidad autónoma a la cola en crecimiento económico en España, creciendo muy por debajo de la media nacional porque el Gobierno de Buruaga es un obstáculo para ello".

Por último, ha lamentado que Buruaga "utilice de forma partidista" Valdecilla, hospital con el que el PP "nunca cumplió la deuda pendiente", o que mencione la unidad de protonterapia cuando "llega gracias a la gestión socialista" o el parque científico de la salud, "otro ejemplo de la privatización de la sanidad", ha concluido.