El PSOE de Santander denuncia "la ausencia de plazos y de horizonte claro" para aprobar un nuevo PGOU

SANTANDER, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santander ha denunciado hoy "la ausencia de plazos y de horizonte claro" para aprobar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "ante la falta de trabajos previos ni tan siquiera para su licitación".

El secretario general, Pedro Casares, ha asegurado, durante la reunión de la Comisión Ejecutiva Municipal que los socialistas santanderinos han celebrado en su sede, que no tener PGOU "es la demostración evidente de que Santander no tiene rumbo".

"Santander atraviesa uno de los peores momentos de su historia: no hay modelo de ciudad, no hay planes relevantes para impulsar, regenerar y rehabilitar los barrios, no hay propuestas transformadoras de la ciudad y los pocos proyectos que salen adelante son de iniciativa privada", ha criticado el dirigente socialista.

Casares ha denunciado la gestión municipal de la alcaldesa, Gema Igual (PP), en cuanto a la elaboración de un nuevo PGOU "por haber perdido una legislatura entera para aprobar la norma más importante en una ciudad".

"Seis años después de que el Tribunal Supremo anulará por sentencia firme el PGOU, aprobado en 2012 con los únicos votos en contra del PSOE, Igual ha sido incapaz ni tan siquiera de sacar a licitación la redacción del nuevo plan", ha lamentado Casares.

La reunión de la Comisión Ejecutiva del PSOE local se ha centrado en analizar "las causas que evidencian la paralización de todo lo que tiene que ver con el planeamiento urbanístico de la ciudad desde hace seis años". "El urbanismo es un eje fundamental de la gestión municipal porque es el instrumento que permite desarrollar una ciudad", ha afirmado el líder socialista.

En este sentido, Casares ha explicado que el PGOU no solo es necesario desde el punto de vista del planeamiento urbanístico, "no solo para hacer nuevos edificios o rehabilitar los que ya existen, sino para el diseño global para hacer ciudad en base a parámetros como la contaminación, la apuesta por energías renovables en edificios, la creación de zonas verdes, el diseño de las nuevas vías urbanas o una movilidad más sostenible".

"Sin el PGOU lo único que se hace desde hace seis años es poner parches donde tendría que haber una estrategia global para hacer una ciudad más sostenible", ha enfatizado.

Sobre el futuro urbanístico de Santander, Casares ha defendido que el proyecto del PSOE pasa por hacer una ciudad "más humanizada, con espacios y zonas verdes entre edificios, que respete la ciudad heredada apostando por la rehabilitación de edificios y de zonas abandonadas como El Cabildo, y más amable con el diseño y desarrollo de vías urbanas en las que puedan convivir vehículos, bicicletas y peatones, en definitiva, más sostenible".

Un futuro, ha dicho, "que debe construirse sobre la base de una participación real y el mayor proceso de participación ciudadana de la historia de Santander". "Solo así, Santander acertará sobre el futuro que debemos hacer juntos", ha dicho.

El líder socialista ha afirmado que "Santander no tiene ni timón ni timonel" y sufre "la ausencia de ideas, de propuestas y de proyectos de Gema Igual preocupada solo por si repite o no de candidata a la Alcaldía".

A ello se suma, a su juicio, "un pacto roto de legislatura entre PP y Ciudadanos que lo único para lo que ha servido es para paralizar aún más la ciudad, a la que han trasladado su falta de entendimiento y de acuerdo". "El PP y Ciudadanos son un problema para todos los santanderinos", ha remarcado.

Casares ha asegurado que la elaboración de un nuevo PGOU debe servir también para "rectificar una política urbanística errónea e irreal, como la que aprobó el PP en 2012, que hacía una previsión ficticia de la ciudad y no solucionaba los problemas de una mejor calidad de vida". "Se acabó el tiempo de la especulación, el hormigón y las imposiciones para hacer política en esta ciudad", ha concluido.