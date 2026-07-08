El PSOE de Santander denuncia que más de 100 muestras de drogas quedan sin analizar por falta de contrato del PP

Archivo - Drogas incautadas por la Policia Local en foto de archivo - POLICÍA LOCAL - Archivo

SANTANDER 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz municipal del PSOE de Santander, Daniel Fernández, ha denunciado que "la falta de previsión" del equipo de Gobierno del PP está provocando la acumulación de muestras pendientes de análisis de drogas y limitando la realización de controles de detección de estupefacientes por parte de la Policía Local, al no poder completarse el procedimiento exigido para las pruebas positivas.

El Grupo Socialista ha registrado una batería de preguntas para el próximo Pleno tras conocer que el contrato con el laboratorio encargado de los análisis confirmatorios de detección de drogas ha finalizado sin que el equipo de Gobierno haya adjudicado uno nuevo que garantice la continuidad de este servicio esencial. Según la información trasladada al Grupo municipal, más de 100 muestras permanecerían actualmente pendientes de análisis.

En un comunicado, Fernández ha subrayado que los controles de detección de drogas constituyen "una herramienta fundamental para prevenir accidentes, retirar de la circulación a quienes conducen bajo la influencia de sustancias estupefacientes y garantizar la seguridad del conjunto de la ciudadanía", y ha criticado que "es incomprensible" que el equipo de Gobierno "haya permitido que expire un contrato tan importante sin tener preparada una alternativa".

El portavoz socialista ha explicado que tras la realización de la prueba indiciaria, las muestras deben ser remitidas a un laboratorio acreditado para efectuar su análisis confirmatorio, garantizando en todo momento la cadena de custodia y la validez jurídica de la prueba. "Sin ese análisis confirmatorio, el procedimiento queda incompleto y se dificulta la tramitación de las actuaciones derivadas de estos controles", ha añadido.

Ante estos hechos, ha instado a la alcaldesa, Gema Igual, a que "explique si en estos momentos la Policía Local está realizando controles de detección de drogas con todas las garantías legales o si, por el contrario, la incapacidad de su Gobierno para renovar este contrato está mermando una herramienta básica para la seguridad de los santanderinos y santanderinas".